En Chine, chiens et chats ne connaissent pas la crise

13/03/2025

En 2022, le marché des animaux de compagnie en Chine avait atteint un chiffre d'affaires de 493,6 milliards de yuans (65,2 milliards d'euros) et il devrait représenter le double de ce chiffre cette année, selon un rapport du cabinet Daxue Consulting

Des robes pour chiens, des sacs à crottes, ou encore des bêtes exotiques comme des suricates sont exposés à Pékin lors d'une foire aux animaux de compagnie, un secteur ultra-dynamique malgré la morosité économique en Chine.Le géant asiatique est aux prises avec un ralentissement de sa croissance, sur fond de crise dans l'immobilier, de faible consommation des ménages et de chômage élevé chez les jeunes.Mais le secteur des animaux de compagnie est à l'opposé de cette tendance.Des foules d'amis des bêtes parcourent cette semaine les vastes halls de la foire, impatientes d'acheter de nouveaux compagnons à fourrure ou des accessoires, allant de colliers de perles pour chats aux imperméables pour chiens.L'exposition se tient jusqu'à dimanche et a déjà attiré des milliers de visiteurs.Dans une section de la foire, des vendeurs présentent toute une gamme d'animaux de compagnie inhabituels, comme des crabes et des lézards.Des associations de défense des droits des animaux expriment régulièrement leur réprobation du commerce des animaux exotiques, parfois synonymes de normes de bien-être insuffisantes.La pandémie de Covid-19 a également suscité des craintes selon lesquelles les animaux pourraient être porteurs de maladies transmissibles aux humains.Mais les animaux exotiques restent populaires en Chine auprès d'un certain public et beaucoup partagent sur les réseaux sociaux des vidéos sur la façon de les élever.Sur son stand, Zhao Tingting propose notamment des sacs à main transparents, spécialement conçus pour transporter des phalangers volants (en anglais "sugar glider"), des petits marsupiaux qu'elle vend aux visiteurs, ainsi que des suricates.Une petite foule se forme autour d'un phalanger volant lové dans la capuche d'un employé, sortant parfois la tête pour jeter un coup d'oeil aux spectateurs fascinés.Zhao Tingting, elle, tient dans ses bras une mangouste vêtue d'une chemise. "Beaucoup de gens, dès qu'ils voient ça, ils trouvent que c'est doux, câlin et super mignon," déclare-t-elle à l'AFP."Il y a vraiment beaucoup de gens qui en veulent un maintenant", ajoute la jeune femme de 35 ans, qui souligne que la demande pour ces animaux exotiques a augmenté ces dernières années."Nos clients commencent par un, puis deux, puis trois. Certains finissent même par en avoir plus de 10, voire 20."En 2022, le marché des animaux de compagnie en Chine avait atteint un chiffre d'affaires de 493,6 milliards de yuans (65,2 milliards d'euros) et il devrait représenter le double de ce chiffre cette année, selon un rapport du cabinet Daxue Consulting."Le marché chinois des animaux de compagnie représente un secteur en plein essor", souligne cette étude.D'ici 2030, le nombre d'animaux de compagnie en Chine devrait représenter près du double de celui des jeunes enfants (0-4 ans), selon la banque d'investissement américaine Goldman Sachs.Un amoureux des chats, Guo, parcourt les allées en inspectant les différentes variétés de félins, des Sphynx sans fourrure aux touffus Maine Coons à poils mi-longs.Le quinquagénaire, venu de la province du Fujian (est), a pris l'avion spécialement pour l'événement et était à la recherche d'un nouveau compagnon à moustaches, en particulier un British Shorthair."Nous en avons déjà deux à la maison (...) Ils sont relativement abordables et pas trop chers", déclare-t-il à l'AFP après avoir fait le tour de l'exposition.Bien que l'économie en général "ne soit pas terrible en ce moment", les gens sont prêts à dépenser pour ce qu'ils aiment, y compris les animaux de compagnie, ajoute Guo."Avoir un chat peut apporter un peu de réconfort et de soutien émotionnel."Une vendeuse de chats, Dong, dit également avoir constaté une hausse du nombre de clients ces dernières années."Les gens sont de plus en plus nombreux à accepter l'idée d'avoir un animal de compagnie", explique-t-elle à l'AFP, en caressant un British Longhair tout en agitant un jouet devant lui.Certains parents, réticents à avoir un autre bébé, choisissent d'adopter un chien ou un chat pour tenir compagnie à leur enfant, ajoute-t-elle.Beaucoup de Chinois ont un "amour naturel" pour les animaux, selon Dong."Quand ils voient ces animaux incroyablement mignons et tout duveteux, cela leur apporte de la joie et du bonheur."