De "Loco-Motion" à "Could you be loved", le roi Charles III dévoile ses hits musicaux

14/03/2025

Pour attirer Charles III sur la piste de danse, il suffit de lancer "The Loco-Motion" de Kylie Minogue, "Upside Down" de Diana Ross, ou encore de la musique highlife en provenance du Ghana, a révélé le monarque britannique lundi.



Le roi âgé de 76 ans s'est associé à Apple pour créer "The King's Music Room", une émission de radio dans laquelle il partage ses chansons préférées en provenance du Commonwealth.

Elle a été enregistrée pour célébrer la Journée du Commonwealth, lundi. Cette organisation compte 56 pays, dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques. Charles III est le chef d'Etat de 14 d'entre eux.



La playlist révèle des goûts musicaux assez inattendus: le roi apprécie particulièrement le disco, le reggae, l'afrobeats.

"The Loco-Motion", de la star australienne de la pop Kylie Minogue, "a cette énergie contagieuse", dit Charles. Dès qu'il l'entend, il trouve "incroyablement difficile de rester assis sans bouger".



Le monarque explique avoir découvert le highlife, une musique originaire du Ghana, et son envie "de danser sur ce rythme palpitant" lors de sa première visite dans ce pays d'Afrique dans les années 1970.



"Lors de ma dernière visite au Ghana en 2018, je me suis retrouvé à danser sur le prochain morceau, qui est de Daddy Lumba, qui est considéré par certains comme le plus grand musicien" du pays, a-t-il ajouté avant de lancer "Mpempem Do Me".



Charles III passe ensuite à l'artiste américaine Diana Ross - qui n'est pas originaire du Commonwealth - et sa chanson "Upside down". C'est "l'une de mes préférées", explique le roi. "Quand j'étais beaucoup plus jeune, il était absolument impossible de ne pas me lever et danser" quand ce morceau passait. "Je me demande si je peux encore y arriver", plaisante-t-il.



Ces chansons évoquent "de nombreux styles et cultures différents", mais "toutes, comme la famille des nations du Commonwealth, à leur manière, partagent le même amour de la vie, dans toute sa richesse et sa diversité", estime le roi.

La légende du reggae jamaïcain Bob Marley figure également sur la playlist royale, avec son classique "Could You Be Loved".



"J'ai rencontré ce grand homme en personne", raconte le roi. "Je me souviens de sa venue à Londres pour jouer quand j'étais beaucoup plus jeune", se souvient Charles. Il évoque l'"énergie merveilleuse et contagieuse" de Bob Marley et aussi "sa sincérité profonde".

"Je me souviens de ses mots +les gens ont une voix intérieure+", dit-il.



Egalement en provenance des Caraïbes, Charles a choisi le tube mondial de Millie Small "My Boy Lollipop" en 1964 et "Hot Hot Hot" de l'artiste Arrow, de l'île de Montserrat.

Sur une note plus mélancolique, la playlist contient également "The Very Thought of You" du crooner des années 1930 Al Bowlly.



"Pour moi, il y a quelque chose d'irrésistible dans la musique des années 1920 et 1930 qui me rappelle ma grand-mère tant aimée. Elle avait l'habitude de jouer ce genre de musique très souvent", confie le roi.

Retour à la musique contemporaine, avec "l'incomparable Beyoncé", dit Charles III, en introduisant le tube "Crazy in Love".



La playlist inclut aussi "La Vie En Rose" interprété par la star jamaïcaine Grace Jones, "Love Me Again" de l'artiste britannique populaire Raye, compositrice et interprète de jazz et R&B couronnée de six Brit Awards l'an dernier.



Viennent ensuite "KANTE" par l'artiste nigérian Davido, "The Click Song" de Miriam Makeba, "My Country Man" de Jools Holland et Ruby Turner, "Indian Summer" d'Anoushka Shankar, "Anta Permana" de Siti Nurhaliza, "E Te Iwi E" de Kiri Te Kanawa et "Haven't Met You Yet" de Michael Buble.

L'émission, qui peut être écoutée sur la station de radio Apple Music 1, a été enregistrée dans le bureau du roi à Buckingham Palace.