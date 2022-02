Eliminatoires du Mondial 2022: L'Uruguay peut y croire

02/02/2022

L' Equateur a raté une opportunité de valider dès mardi son billet pour le Mondial-2022 en faisant match nul à Lima face au Pérou (1-1), lors de la 16e journée des qualifications sud-américaines. La sélection équatorienne avait pourtant toutes les raisons d'y croire avec un but de Michael Estrada après seulement deux minutes de jeu, laissant sans voix les 30.000 spectateurs du stade National de Lima. Las, les Péruviens sont revenus à la marque après 69 minutes de jeu avec un but d’Edison Flores. En revanche, l'Uruguay a réalisé une bonne opération en battant 4 à 1 le Venezuela mardi à Montevideo, ce qui met désormais ce pays en quatrième position, la dernière permettant d'être automatiquement qualifié pour le Mondial. Cette 16ème journée a également vu le Brésil, déjà qualifié, sérieusement compromettre les chances du Paraguay d'aller au Qatar. La sélection paraguayéenne a été battue 4 à 0 par celle du Brésil, qui jouait sans Neymar blessé à la cheville. Le Paraguay avait déjà été précédemment battu par∂ l'Uruguay. L'Argentine, également qualifiée, a battu sur son terrain de Cordoba (centre-nord de l'Argentine) et sans Lionel Messi, la sélection colombienne (1-0), dont les chances d'accéder au Mondial2022 se sont rétrécies mardi.