Economies de jeu de calmar d'Asie de l'Est

23/12/2021

Squid Game, un drame sud-coréen dystopique sur Netflix, est l'une des séries télévisées les plus regardées au monde. A l'instar de Parasite, qui a remporté le prix du meilleur film aux Oscars 2020, Squid Game met en évidence l'écart croissant entre les riches et les pauvres de Corée du Sud. Une disparité similaire existe maintenant dans de nombreuses économies développées, sinon la plupart.



Il peut sembler surprenant que la Corée du Sud soit troublée par de telles inégalités, car la croissance élevée et les faibles inégalités du pays ont été au cœur du «miracle de l'Asie de l'Est». Entre 1960 et 1990, les économies de la région ont soutenu l'hypothèse dite de Kuznets selon laquelle la croissance économique dans les pays en voie d'industrialisation aggraverait initialement les inégalités, mais les réduirait ensuite dans un contexte d'expansion soutenue. Mais une telle croissance égalisatrice s'est arrêtée au début des années 2000, sinon plus tôt.



De nos jours, le capitalisme sud-coréen semble plus nocif – peut-être parce qu'il a convergé avec le modèle libéral anglo-saxon, qui est associé à un investissement faible, une croissance lente et de fortes inégalités. En fait, des données récentes suggèrent que la Corée du Sud et le Japon convergent avec le camp anglo-saxon. Par exemple, la part du revenu national revenant aux 10% les plus riches a augmenté à l'échelle mondiale, mais particulièrement aux Etats-Unis et en Asie de l'Est. Dans les années 2010, les Etats-Unis affichaient le ratio le plus élevé, à plus de 45%, suivis de près par la Corée du Sud (45%) et le Japon (40%).



Un soutien supplémentaire à la thèse de convergence provient du World Inequality Report 2022 produit par le World Inequality Lab. Selon le rapport, le revenu par habitant de la Corée du Sud (sur une base de parité de pouvoir d'achat) est de 33.000 € (37.250 €) - similaire au Royaume-Uni (32.700 €) et un peu inférieur à la France (36.300 €), mais supérieur à l'Italie (9.100 €) ou au Japon (30.500 €). Mais en ce qui concerne les inégalités de revenus, les 10% les plus riches de la Corée du Sud gagnent en moyenne 14 fois plus que les 50 % les plus pauvres – un multiple plus proche de celui des Etats-Unis (17) ou du Japon (13) que celui de l'Italie (huit), de la France (sept) et la Suède (six).



De plus, la croissance du PIB de la Corée du Sud a progressivement diminué au cours des deux dernières décennies, reproduisant l'expérience japonaise. Après une expansion de 6 à 7% par an dans les années 1980 et 1990, le taux de croissance potentiel de l'économie est tombé à environ 5% au début des années 2000, puis à 3,7% à la fin des années 2000, à 3,4% au début des années 2010 et à 2,8 %. à la fin des années 2010. Mon collègue Se-Jik Kim a même proposé une « loi » selon laquelle le taux de croissance potentiel du PIB de la Corée du Sud diminue d'un point de pourcentage tous les cinq ans.



Qu'est-ce qui motive la convergence des économies d'Asie de l'Est vers le modèle américain? Une réponse peut être la financiarisation, longtemps une caractéristique clé du capitalisme américain, où le secteur financier représente une part croissante du PIB et les paiements de dividendes dépassent les bénéfices réinvestis des entreprises.



Depuis que la Corée du Sud a mis en place la financiarisation comme condition de son plan de sauvetage du Fonds monétaire international lors de la crise financière asiatique de 1997, le modèle économique du pays s'est tourné vers le capitalisme actionnarial à l'américaine. L'une des premières réformes de la Corée du Sud a été une ouverture radicale des marchés financiers qui a levé l'interdiction des rachats d'actions et encouragé davantage de paiements de dividendes, contrairement à la pratique établie en Asie de l'Est consistant à conserver les bénéfices pour les réinvestir.



En conséquence, la part de l'investissement dans le PIB sud-coréen a depuis diminué de cinq points de pourcentage, réduisant la croissance intérieure et la création d'emplois. Parallèlement, la part des investisseurs étrangers dans les actions sud-coréennes est passée de moins de 5% au milieu des années 90 à environ 40% au début des années 2000.



Alors que beaucoup considéraient depuis longtemps les faibles paiements de dividendes comme l'une des raisons des «réductions coréennes» dans les évaluations des entreprises, des entreprises de premier plan telles que Samsung adoptent désormais les pratiques américaines en versant environ 40 % de leurs bénéfices nets aux actionnaires. Et en 2017, Samsung a commencé à verser des dividendes chaque trimestre plutôt qu'une fois par an – un grand changement, étant donné que les dividendes annuels étaient autrefois considérés comme une vertu du capitalisme est-asiatique par rapport au court-termisme anglo-saxon.

Mais le capitalisme est-asiatique a maintenant besoin d'un rééquilibrage. Ici, les décideurs politiques peuvent apprendre de l'Europe, qui a lancé plusieurs réformes pour freiner l'influence négative du capitalisme actionnarial. En 2015, par exemple, le Parlement européen a promulgué des réformes de la gouvernance d'entreprise permettant aux entreprises de l'Union européenne d'accorder plus de droits de vote ou de verser des dividendes plus élevés aux actionnaires qui détiennent leurs actions plus de deux ans.

De même, les Etats-Unis autorisent les entreprises nouvellement cotées à émettre des actions à double catégorie qui confèrent à leurs fondateurs un droit de vote spécial. Cela a permis à de nombreuses entreprises de haute technologie, dont Google et Facebook, d'adopter une perspective de gestion à long terme et de poursuivre agressivement de nouveaux projets innovants.



De tels avantages expliquent en partie pourquoi la plate-forme de commerce électronique sud-coréen Coupang a décidé plus tôt cette année de s'inscrire à la Bourse de New York plutôt qu'au marché national du KOSDAQ. En conséquence, l'Assemblée nationale de Corée du Sud est enfin sur le point d'adopter une loi longtemps retardée autorisant les start-ups ou les petites et moyennes entreprises – mais pas les grandes entreprises ou les chaebols – à émettre des actions à double classe.



Les pays d'Asie de l'Est devraient voir la crise du Covid-19 comme une opportunité de remodeler leurs économies en freinant la financiarisation et en restaurant leur force manufacturière, qui apportait auparavant une croissance élevée et une plus grande équité. Mais plutôt que de simplement revenir au passé, les économies de la région devraient adopter un modèle hybride qui comprend des éléments des modèles d'actionnaires et de parties prenantes. Une telle réforme est également conforme à l'adoption mondiale des principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), que le secteur des entreprises sud-coréennes soutient fermement.



Si la convergence de l'Asie de l'Est vers le capitalisme anglo-saxon peut sembler choquante, les données ne mentent pas. Mais en adoptant les bonnes mesures, les décideurs politiques peuvent contribuer à garantir que l'avenir économique de la région est plus prometteur que ne le suggèrent ses récentes représentations à l'écran.



Par Keun Lee



Vice-président du Conseil consultatif économique national du président de la Corée du Sud et professeur émérite d'économie à l'Université nationale de Séoul.