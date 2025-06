Vers un Maroc qui se dépasse

2030, l’Appel du Héros Collectif

03/06/2025

Et si le Maroc rejouait sa plus grande victoire… sur le terrain du développement ?

Il y a une équation, simple en apparence, mais vertigineuse dans ses implications. Trois lettres, un éclair dans l’histoire de la pensée : E=mc². Ce n’est pas une formule, c’est une révélation. Celle qui explique que matière et énergie ne sont pas deux entités séparées, mais les deux visages d’une même vibration cosmique. Une masse, si infime soit-elle, recèle une puissance insoupçonnée. Et inversement, l’énergie peut se densifier, s’incarner, devenir matière.



• La puissance insoupçonnée



Et si cette loi, née dans les abysses de la physique, devenait métaphore sociale? Si nos organisations, entreprises, institutions, nations même, étaient-elles aussi faites de cette matière visible — les infrastructures, les budgets, les protocoles — mais surtout d’une énergie invisible : les récits, les désirs, les engagements, les élans humains? Cette part-là est souvent négligée voire même inutilisée. L’énergie immatérielle. Celle qui fait se lever les corps avant même que l’on donne des ordres. Celle qui fait courir les âmes quand la raison hésite. C’est elle, la vraie puissance.



Chaque individu, lorsqu’il trouve un lieu où il compte, un récit où il existe, devient un héros en puissance. Et quand cette force intime rejoint un élan collectif, naît ce que l’on appelle le héros collectif. Non plus une personne providentielle, mais un "nous" incandescent. Une organisation traversée par une volonté partagée. Une institution habitée par une quête commune. Un pays porté par un souffle qui incarne et dépasse les intérêts particuliers.



Dans ce monde en mutation, le management stratégique n’est plus un art froid, mécanique. Il devient une narration vivante. Le héros collectif est ce levier invisible mais irrésistible qui fait basculer les inerties, qui relie les peurs à un avenir désirable, qui transforme chaque résistance en étape initiatique. Il ne s’agit plus d’aligner les objectifs sur des tableurs — mais d’aligner les âmes autour d’un destin. De faire de chaque mission un récit où chacun peut dire: "J’y étais, j’ai compté."



• Cohérence, la force du laser



Comme dans la nature, la lumière diffuse n’éclaire qu’à moitié. Mais qu’elle devienne cohérente, concentrée, vibrante sur une même fréquence, elle devient laser. Le faisceau est alors si précis qu’il coupe l’acier, grave le diamant, transforme la matière. C’est cela, la force du héros collectif : une lumière humaine, alignée, dirigée, rassemblée. Non plus mille volontés éparpillées, mais une volonté commune qui perce les murs de l’impossible.



Mais attention. Le changement, même guidé par le sens, fait peur. Il touche à l’identité. Il ébranle les habitudes. Le récit devient alors un passage obligé. Le voyage initiatique du collectif. Où chaque crise devient une traversée. Où chaque incertitude devient une épreuve fondatrice. Sans récit, les preuves dispersent. Avec récit, elles unissent. Elles deviennent mémoire. Elles deviennent mythe.



• Expériences de héros collectif pour la société marocaine



Le héros collectif ne cherche pas l’étoile solitaire. Il allume le feu dans le cœur de chacun. Il fait de l’engagement une énergie diffuse mais constante. Il transforme les spectateurs en acteurs. Et les exécutants en bâtisseurs de sens. Il raconte que tout ce que nous avons traversé — les blocages, les erreurs, les pertes — n’était pas une fin, mais le seuil d’un recommencement.



Regardons notre propre histoire. Le Maroc n’est pas vierge de récits collectifs. Il les a portés haut. Deux fois au moins, le pays s’est levé comme un seul homme. La Révolution du Roi et du Peuple. La Marche Verte. Deux récits où chacun a trouvé une place. Deux élans où le peuple est devenu acteur de son propre destin. Deux moments où le pouvoir n’était pas seulement institutionnel, mais symbolique. Le Roi appelait. Le peuple répondait. Une symphonie nationale. Une épopée paisible.



Lors de la révolution du Roi et du peuple ce que les colons n’avaient pas prévu, c’est qu’en voulant frapper la tête, ils réveilleraient tout le corps. Car le peuple marocain ne vit pas cette destitution comme une défaite, mais comme un appel. Un appel à l’honneur, à la mémoire, à la dignité. Le Roi devenait exilé, mais dans cet exil même, il devint mythe. Un mythe vivant. Un repère. Un point de ralliement. Partout dans le Royaume, les soulèvements éclatent : dans les médinas, les campagnes, les villes ouvrières, les zones rurales. Artisans, commerçants, paysans, femmes, étudiants, oulémas, chefs de tribus et nationalistes se lèvent comme un seul corps. Ils n’attendent pas d’ordre. Ils n’ont pas besoin de discours. Car le sens est clair : ce n’est pas seulement un roi qu’on a exilé, c’est l’âme d’un peuple qu’on a voulu effacer. Les Marocains entrent en résistance. Une résistance multiforme : manifestations, sabotage, refus de collaborer, organisation clandestine. Le Roi, depuis son exil à Madagascar, devient le symbole vivant d’un Maroc libre, d’un pays qui n’a pas vendu son âme. Et chaque action militante devient une brique dans le récit d’un peuple debout.

La Marche Verte, c’est plus qu’un souvenir. C’est un archétype. Une leçon de mobilisation. Une preuve que le mythe peut devenir méthode. Qu’un récit peut changer le cours d’une histoire. 350.000 volontaires, unis par une foi, un sens, une direction. Sans armes. Mais avec une force que nul blindé ne peut contenir : la cohérence d’un peuple qui sait pourquoi il marche.



• Et si 2030 n’était pas qu’une date au calendrier, une nouvelle marche vers le développement



Et si 2030 n’était pas qu’une date au calendrier? Et si cette Coupe du monde, que tant attendent comme une fête du ballon, devenait bien plus qu’un tournoi, bien plus qu’un trophée, mais un miroir tendu à une nation, toute entière? Un miroir qui ne renvoie pas seulement l’image de stades flambant neufs ou de pelouses bien taillées, mais le reflet d’un peuple en marche, d’une société qui décide, une fois encore, de se lever. Non pour envahir, non pour défiler, mais pour construire. Pour transformer le terrain de jeu en terrain de vie.



Et si 2030 devenait une nouvelle marche? vers un terrain: celui du développement humain. Vers un Maroc qui gagne autrement, un Maroc qui gagne, oui. Un Maroc qui gagne dans ses écoles, où chaque enfant devient porteur d’avenir, pas juste d’un cartable. Où le savoir n’est plus un privilège, mais un levier. Où les langues se rencontrent sans complexe. Où la curiosité devient un drapeau. Un Maroc qui gagne dans ses hôpitaux, où la douleur n’attend plus qu’on l’écoute. Où l’accès aux soins ne dépend plus d’une carte ou d’un piston.



Où la santé devient un droit effectif, pas un vœu pieux. Où la vie est soignée avec dignité, même loin des projecteurs. Où les blouses blanches retrouvent le blanc de l’espoir. Un Maroc qui gagne dans ses quartiers oubliés, ces zones grises où trop souvent l’espoir s’efface sous la poussière. Mais où 2030 peut devenir l’aube d’un urbanisme humain, d’un emploi qui libère, d’une jeunesse qui ne rêve plus d’ailleurs. Où l’on bâtit des ponts entre les esprits, pas uniquement des murs.



2030, ce ne doit pas être une illumination temporaire, mais un laser stratégique. Un pays qui choisit ses cibles, qui concentre ses forces. Qui coupe net dans les racines de la pauvreté : pas avec des slogans, mais avec des politiques cohérentes, continues, courageuses. Qui perce les voiles de la corruption : par la transparence, la reddition des comptes, la mise en lumière des zones d’ombre. Qui éclaire les cœurs étouffés par la résignation: car le plus dur à combattre, ce n’est pas la misère matérielle, mais la pauvreté de l’imaginaire.



Car il est temps de relier les exploits sportifs aux victoires sociales. De transformer les cris de supporters en chants de bâtisseurs. De faire de cette Coupe du monde la coupe du monde intérieur, celle qui se joue dans nos manières de vivre ensemble, d’éduquer, de soigner, d’habiter, de décider.