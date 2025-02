Eclairages sur le parcours et les contributions de feu Mohamed Bensaïd Aït Idder

09/02/2025

La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines à Casablanca a abrité vendredi les travaux d’un colloque international sur le parcours et les contributions de feu Mohamed Bensaïd Aït Idder.



Organisée sous le thème ‘’Mohamed Bensaïd Aït Idder: Un parcours riche en positionnements et choix, ressorts politiques et visions culturelles’’, à l’initiative du Centre d’études et de recherches Mohamed Bensaïd Aït Idder (CERM), cette rencontre de réflexion de deux jours a rendu hommage à cette personnalité politique et figure emblématique de la résistance nationale à travers l’évocation de son engagement politique sur plusieurs fronts.



Dans son intervention, le président du CERM, Abdessadek Saddouk a indiqué que ce colloque animé par des chercheurs d’ici et d’ailleurs s’est intervenu tout juste une année après la mort de ce militant centenaire (1924-2024), ajoutant qu’il a été l’occasion de revenir sur son parcours et les multiples facettes de cette personnalité politique connue et reconnue pour son engagement sans faille en faveur de l’indépendance du Royaume et de la démocratie.



Il a, par ailleurs, évoqué la mission du Centre d’études et de recherches Mohamed Bensaid Ait Idder qui a vu le jour le 23 avril 2011 à Casablanca, affirmant qu’il s’agit d’un centre indépendant et ouvert dans ses recherches à toutes les orientations porteuses des valeurs de citoyenneté.



Pour sa part, Moulay Ismaïl Alaoui, ancien secrétaire général du PPS et l’un des témoins privilégiés de l’histoire contemporaine du Maroc, a mis en avant les qualités humaines du défunt qui ne se départait jamais de son sourire ainsi que son patriotisme, ses convictions inébranlables, sa lutte pour l’indépendance du pays et aussi pour la défense de la cause palestinienne ou encore l’unité du monde arabo-islamique.



De son côté, l’historien Mostapha Bouaâziz, directeur scientifique du CERM, a fait savoir que ce colloque a réuni des chercheurs et des académiciens nationaux, mauritaniens, tunisiens, algériens, français, sénégalais et burkinabés, pour jeter des éclairages sur le parcours exceptionnel de ce militant hors normes qui a consacré toute sa vie à la défense des causes justes.



A noter que les travaux et les débats lors de ce colloque ont abordé plusieurs facettes de la personnalité et de la vie de feu Mohamed Bensaïd Aïd Idder dans son rapport notamment avec l’Etat de droit, la résistance contre l’occupant, le Maghreb arabe ou encore le Sahara marocain. En clôture, les organisateurs programment un hommage posthume au défunt.