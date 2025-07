Nos vœux

29/07/2025

A l’occasion de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de ses Glorieux Ancêtres, le groupe Ittihad Presse, publiant les quotidiens « Al Ittihad Al Ichtiraki », « Libération » et le site « Anwar presse » présente ses vœux les plus sincères au Souverain et au peuple marocain et implore le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour Sa Majesté dans la santé et la quiétude et de Le combler en les personnes de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan, S.A.R. la Princesse Lalla Khadija , S.A.R. le Prince Moulay Rachid et l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.