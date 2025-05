Du 14 mai au 26 juin : Dépôt des demandes de l'aide publique aux secteurs de la presse, de l'édition, de l'imprimerie et de la distribution

07/05/2025

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le lancement, du 14 mai au 26 juin 2025, de l'opération de réception des demandes de l'aide publique aux secteurs de la presse, de l’édition, de l'imprimerie et de la distribution au titre de l'année 2025.Dans un communiqué, le ministère précise que cette opération intervient dans le cadre du décret n° 2-23-1041 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide publique aux secteurs de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution et de l’arrêté conjoint n° 2345.24 du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et du ministre délégué chargé du Budget, qui fixe les plafonds des aides à la gestion et à l’investissement pour les secteurs de la presse, de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution ainsi que les pourcentages des aides, les modalités de calcul, leur répartition et les conditions de versement.L'opération s'inscrit également dans le cadre de l'arrêté conjoint n°677.25 du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministre délégué chargé du budget complétant l'arrêté n°2345.24 des deux ministres du 05 novembre 2024 ainsi que la décision n°3195.24 (19 décembre 2024) du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, fixant les documents constituant le dossier de candidature à ces aides.Le dossier de candidature doit comprendre l'ensemble des documents mentionnés dans la décision ministérielle n° 3195.24, précise la même source, ajoutant que les dossiers doivent être envoyés à l'adresse mail soutienpresse2025@mjcc.gov.ma