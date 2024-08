Disway : le CA baisse de 8,9% au S1-2024

02/08/2024

Le distributeur en gros de matériel informatique et télécom, Disway, a réalisé un chiffre d'affaires (CA) consolidé de 842 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de l'année 2024 (S1-2024), en baisse de 8,9% par rapport à la même période une année auparavant.



Au titre du deuxième trimestre de l'année en cours (T2-2024), le CA consolidé a enregistré un repli de 8,8% par rapport à 2023, atteignant 404 MDH, indique Disway dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.



Par ailleurs, le CA de Disway Maroc du S1-2024 a affiché un recul de 8,6% par rapport à 2023 et s'établit à 722 MDH, ajoute la même source. Concernant le CA du segment Volume (PC fixes et portables, produits d'impression et imagerie, etc), il s'est élevé au T2-2024 à 295 MDH, en baisse de 9,1% par rapport à 2023. Cette décroissance vient principalement de l'activité à l'international et s'explique par un ralentissement de la demande sur les secteurs public et privé.



S'agissant du segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité...), il est resté stable à 98 MDH, grâce à plusieurs projets initiés en 2023 et facturés sur le 1er semestre 2024.



Sur les autres segments, le CA du T2-2024 est passé de 19 MDH en 2023 à 11 MDH en 2024. La baisse des prix des panneaux photovoltaïques au niveau mondial continue d'impacter le revenu de ce segment et ce, malgré la croissance des volumes de vente. Le repli s'explique aussi par l'arrêt de la distribution de Hikvision au 2e trimestre 2023.



Côté perspectives, Disway fait savoir que l'année 2024 a démarré avec un 1 er semestre difficile à la fois au Maroc mais aussi à l'international (baisse de la demande et report d'exécution de plusieurs projets). Cependant, l'entreprise demeure confiante étant donné que plusieurs projets importants sont en cours de livraison et devrait impacter positivement le second semestre.



Fort de son expertise et de sa solidité financière, le groupe Disway souligne qu'il va continuer à consolide position de leader de la distribution des nouvelles technologies, tout en poursuivant sa stratégie de diversification, d'étoffement de son offre produit et de développement de l'activité de services logistiques à travers la filiale DLS et la nouvelle plateforme de Skhirat livrée au cours du mois de juillet 2024.