Cosumar réalise un RNPG de 850 MDH en 2024

20/03/2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Cosumar, société cotée à la Bourse de Casablanca, s'est établi à 850 millions de dirhams (MDH) en 2024, contre 1.009 MDH en 2023.



"Le résultat de 2023 intègre la plus-value de cession de l'intégralité des parts de COSUMAR dans la raffinerie de sucre en Arabie Saoudite 'Durrah Advanced Development' en 2023", indique un communiqué du groupe, dont le Conseil d'administration s'est réuni mardi sous la présidence de Hicham Belmrah pour examiner l'activité de l'exercice 2024 et arrêter les comptes au 31 décembre dernier.



Retraité de la plus-value de cession de Durrah, le RNPG de 2024 ressort en amélioration par rapport à l'exercice 2023, souligne la même source.



Concernant le chiffre d'affaires (CA) consolidé, il a atteint 10.239 MDH à fin décembre 2024, en légère hausse (+0,1%) comparativement à l'année précédente, soutenu par la bonne dynamique du marché national (+2,6%) et la croissance du volume des ventes à l'export (+10%).



La croissance du volume des ventes à l'export a été rendue possible grâce à l'extension des capacités de raffinage du Groupe suite à la mise en service de la nouvelle raffinerie à Sidi Bennour en septembre 2024.



En revanche, l'excédent brut d'exploitation consolidé IFRS a reculé de 3,6% à 1.758 MDH. Cette variation est principalement attribuable à une campagne sucrière moins importante en raison du stress hydrique.



Cette baisse a été partiellement compensée par l'augmentation du volume des ventes locales et à l'export et par l'amélioration des performances industrielles du groupe.



Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 10 dirhams par action.