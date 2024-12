« Disparity » décroche le Grand prix du Festival international Ciné-café de Taza

19/12/2024

Le rideau est tombé mardi soir sur le 9ème Festival international Ciné-café de Taza, avec la consécration du film marocain "Disparity" du réalisateur Hilal Laazouzi.



La réalisatrice marocaine Abir Fathouni a remporté le prix du meilleur scénario pour son film "Jours gris" (Gray days), alors que le film tunisien "Deux en un" (Enssan 1x2), réalisé par Khouloud Mathlouthi, a obtenu le prix de l'intelligence artificielle tandis que le prix Mohamed Asfour est revenu au réalisateur syrien Yasser Hamza pour son film "White Coal".



Le jury de cet événement cinématographique, organisé du 15 au 17 décembre 2024, était présidé par l'acteur marocain Abderrahim El Miniari, et composé de l'artiste française Monique Latouche et du journaliste Aziz Bakouch.



Dans une déclaration à la MAP, M. El Meniari a indiqué que le jury a visionné les films en lice originaires de Belgique, de Syrie, d'Egypte, d'Algérie, de Tunisie, du Sultanat d'Oman, de Mauritanie et du Maroc.



Il a ajouté que le jury a relevé que les films marocains commencent à s'imposer, ce qui conforte, selon lui, la confiance dans l'avenir du cinéma marocain.

Il a également relevé que parmi les critères adoptés par le jury pour départager les films en compétition figure notamment la complémentarité entre le scénario, la qualité de l'image et l'arrangement musical.



Cette édition, organisée sous le signe "Le cinéma et les défis de l'intelligence artificielle", a été marquée par un hommage à un groupe d'artistes et de créateurs, en reconnaissance de leur parcours artistique et cinématographique, ainsi que par des projections de films, des colloques, la signature de livres, des ateliers de formation et une master class.