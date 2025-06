Festival international du film de Dakhla : "Samia" de Yasemine Samederli remporte le Grand Prix

20/06/2025

Le long métrage " Samia" de la réalisatrice Yasemine Samederli (Allemagne/Italie/Belgique) a remporté le Grand Prix de la 13ᵉ édition du Festival international du film de Dakhla clôturée mercredi soir.



Le Prix du jury de cette manifestation organisée par l’Association pour l’animation culturelle et artistique des provinces du Sud, est revenu au film "Hanami" de Denis Fernandes (Cap-Vert/Portugal).



L’acteur Ibrahima M’Baye a remporté le Prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film "Ni chaînes ni maître" (Bénin/France), alors qu’Ilham Mohamed Osman a été sacrée meilleure actrice pour son interprétation dans le film "Samia".



Un Prix spécial du jury a été attribué au film "Hayat" du réalisateur Zeki Delirkubus (Turquie).

Dans la catégorie court-métrage, le Prix du jury (meilleur film) a été attribué à "Sokoun" de la réalisatrice Dina Naser (Jordanie), alors que Marouane Labib (Tunisie) a remporté le Prix de la meilleure réalisation pour son film "Leno Africa".



Le Prix du meilleur scénario a été décerné au film "Ne réveillez pas l’enfant qui dort" de Aubert Kevin (Sénégal/Cameroun), tandis que le film "Rendez-vous d’avant l’aube" de John Van Aiglon (Congo) a reçu une mention spéciale.



Dans la section "Dakhla Project", une nouvelle plateforme lancée par les organisateurs pour accompagner et soutenir les projets de longs-métrages, le 1er Prix a été attribué au projet "Le champ" de Mohamed Bouhari (Maroc), le 2ᵉ Prix est revenu à "Tarfaya" de Sofia Alaoui (Maroc), tandis que le 3ᵉ Prix a été décerné au film "En attendant la récolte " de Sagou Banou (Mali).



Dans une déclaration à la MAP, le président du festival, Charaf Eddine Zine El Abidine, s’est félicité de l'affluence remarquable du public aux différentes activités du festival, notamment les projections de films, les conférences, les ateliers et les masterclass, soulignant que la ville de Dakhla s’impose désormais comme un axe majeur de rencontres pour les cinéastes des pays du Sud.



Selon les organisateurs, ce rendez-vous cinématographique s’est affirmé au fil des années, comme un véritable carrefour culturel continental, ouvert à une nouvelle génération de cinéastes, africains notamment, mais aussi internationaux.



Cette 13ᵉ édition a connu la participation de 18 films de fiction (longs et courts métrages) en compétition officielle, représentant notamment le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Congo, la France, la Turquie, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Arabie Saoudite, la Palestine, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, la Tunisie, ainsi que le pays hôte, le Maroc.