Des stars africaines aspirent à conduire leurs pays vers la gloire

21/06/2019

Les projecteurs seront braqués, le 21 courant, sur l'Egypte, où le coup d'envoi de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football sera donné, avec la participation pour la première fois dans l'histoire de la compétition de 24 sélections au lieu de 16.

Six groupes forment ainsi l'acte final de ce tournoi, ce qui augure d'un plateau footballistique alléchant avec la présence de toutes les stars du ballon rond africain qui font les beaux jours des clubs européens les plus prestigieux.

Le tournoi, qui se déroulera jusqu'au 19 juillet, attire, comme à l'accoutumée, les convoitises des grands clubs européens et d'ailleurs qui cherchent à s'attacher les services des joueurs africains les plus talentueux et dénicher les perles rares. De leur côté, les grands joueurs du continent sont conscients de l'importance de ce tournoi, une véritable vitrine du ballon rond africain qui permettrait pour certains de jouer sous d'autres cieux, et pour d'autres de confirmer leur talent et conduire leurs pays vers les sommités. C'est ainsi que ce tournoi africain connaîtra la participation de joueurs de gros calibre, animés d'une ferme volonté de mener leurs équipes nationales vers le titre continental.

A la tête des joueurs à suivre, il y a lieu de citer le double ballon d'or africain, l'Egyptien Mohammed Salah, qui portera à lui seul tous les espoirs des Egyptiens afin de glaner un huitième sacre africain. Mohammed Salah est l'une des stars qui ont marqué l'histoire footballistique de l'Egypte, après avoir participé à la qualification de son pays à la Coupe du monde (Russie 2018) après une longue disette de 28 ans.

Salah, qui a remporté la Ligue des champions avec Liverpool, a réussi à marquer 39 buts avec les Pharaons en 62 matchs, ce qui le place à la troisième place du classement des meilleurs buteurs égyptiens à travers l'histoire.

Son coéquipier sénégalais, Sadio Mané, fait partie lui aussi des joueurs qui peuvent apporter beaucoup à leur équipe nationale, eu égard notamment à la saison exceptionnelle qu'il vient de signer avec les Reds.

Mané a réussi à remporter le titre de meilleur buteur de la Premier League cette saison avec 22 buts, ex aequo avec Mohamed Salah et l'Argentin Kun Aguero, l'attaquant de Manchester City, et à mener Liverpool à la victoire finale en Ligue des champions. De son côté, Hakim Ziyech, meneur de jeu des Lions de l'Atlas et de la formation néerlandaise de l'Ajax Amesterdam, demi-finaliste de la Ligue des champions en 2019, est l'un des joueurs les plus talentueux du continent africain.

Ziyech a signé une saison impressionnante avec l'Ajax, joué 49 matchs et marqué 21 buts, dont 16 en championnat et 3 en Ligue des champions.

Quant à l'Algérien Riyad Mahrez, sociétaire de Manchester City, il a remporté la Premier League à deux reprises, la première avec Leicester City et la deuxième avec son club actuel des Citizens. Il a participé à 27 matchs en championnat et marqué sept buts, alors qu'il a signé une seule réalisation en six matchs en Ligue des champions. Pour sa part, la star ivoirienne Nicolas Pépé, qui évolue au sein de la formation française de Lille, attise les convoitises des grands clubs du Vieux Continent, à leur tête le FC Barcelone, d'autant plus qu'il a réussi à marquer 20 buts au cours des 36 matchs qu'il a disputés avec son équipe en championnat français.