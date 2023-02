Coupe arabe de taekwondo: Treize podiums pour la sélection marocaine

03/02/2023

La sélection marocaine de taekwondo a remporté 13 médailles (3 or, 3 argent et 7 bronze), jeudi lors de la Coupe arabe organisée aux Emirats arabes Unis.

L'or a été décroché par Salma Morino (-49 kg), Meriem Khallal (-62 kg) et Fatima Zahra Abou Fares (+73 kg).



L'argent a été remporté par Fatima Zahra Bensaïd (-46 kg), Meriem Enniya (-62 kg) et Omaima Boumah (-73 kg).

Quant aux médailles de bronze, elles sont revenues à Nezha Al Assal (-49 kg), Meriem Anems (-53 kg), Sanaa Baaiza (-67 kg), Hatim Borho (-54 kg), Abdel Basset Wasfi (-63 kg), Faissal Saidi (-68 kg) et Mohamed Farhane (-87 kg).



L'équipe nationale comprenait également les taekwondoïstes Mohammed Ataqi (-54 kg), Réda Aouinat (-58 kg), Hassan Aberkane (-58 kg), Haitam Zaghoti (-74 kg), Ahmed Ben Bakria (-80 kg), et Hajar Charif (-73 kg).

Les éléments nationaux ont été encadrés par Abdelkader Zerouri, Hakima Meslahi et Issam Acharnoubi.