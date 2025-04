Conférence de l'Alliance sociale-démocrate dans le monde à Souleimaniye

24/04/2025

« Aux partis membres de l'Alliance sociale-démocrate dans le monde arabe



Aux membres du conseil d'administration, aux partis et aux organisations de l'Alliance progressiste



La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) traverse une période de profonds défis politiques, économiques et sociaux. De nombreux pays sont aux prises avec l'instabilité politique, le recul de la démocratie, les violations des droits de l'Homme et les crises économiques. Les conflits et les interventions extérieures ont aggravé les divisions, tandis que les souffrances du peuple palestinien se poursuivent de manière particulièrement horrible en raison de l'occupation, de la guerre, du siège et de la famine.



L'évolution de la situation en Syrie doit encore tracer avec délicatesse son chemin vers une démocratie inclusive. De nombreuses nations du monde arabe restent instables en raison de conflits géopolitiques. Pendant ce temps, les difficultés économiques - notamment le chômage élevé, l'inflation et les inégalités sociales croissantes - continuent de toucher des millions de personnes, en particulier les femmes et les filles. En outre, la région est confrontée à des défis environnementaux, notamment la pénurie d'eau et le changement climatique, qui menacent le développement durable et la stabilité sociale.



Face à ces défis, la solidarité et la coopération entre les partis progressistes et sociaux-démocrates de la région et au-delà sont plus essentielles que jamais. En travaillant ensemble, nous pouvons :



- Renforcer les institutions démocratiques et défendre les droits de l'Homme et les libertés politiques.

- Promouvoir des politiques économiques inclusives qui s'attaquent à la pauvreté, au chômage et à l'injustice sociale.

- Veiller à ce qu'il existe un espace pour une participation significative et sûre des femmes.

- Soutenir le dialogue pacifique et la résolution des conflits pour renforcer la stabilité régionale.

- Défendre l'espace civique et la liberté des médias contre les restrictions autoritaires.

- Promouvoir la justice sociale et environnementale pour un développement durable et équitable.



A cette fin, l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), en coordination avec l'Alliance sociale-démocrate dans le monde arabe, invite tous les partis frères et les organisations associées de l'Alliance progressiste à la Conférence de l'Alliance sociale-démocrate dans le monde arabe qui se tiendra du 27 au 31 août 2025 à Souleimaniye, au Kurdistan irakien. Cette conférence servira de plateforme cruciale aux forces progressistes pour échanger des idées, établir des partenariats et développer des stratégies communes afin de répondre aux problèmes urgents auxquels notre région est confrontée.



Nous invitons chaleureusement les responsables de partis et les parlementaires à cet événement important. Votre présence et vos contributions seront essentielles pour façonner une vision collective d'une région MENA plus juste, démocratique et prospère.

Nous sommes impatients de vous accueillir à Souleimaniye et de travailler ensemble pour un avenir fondé sur la solidarité, la démocratie et la justice sociale.

En toute solidarité »



Bafel Jalal Talabani Farid Zahran

Président de l'Union patriotique

Président de l'Alliance sociale-démocrate du Kurdistan (PUK) dans le monde arabe (SDA-AW)