Concert lyrique à Casablanca en hommage à Puccini

Elena Rossi, Alessandro Fantoni et Matteo Cavicchini offrent une magnifique soirée aux mélomanes

31/12/2024

Pour sa dernière activité culturelle de l'année 2024, le Théâtre Italia à Casablanca a récemment accueilli un concert lyrique en hommage à l’un des plus grands compositeurs d’opéra de tous les temps : Giacomo Puccini. Une soirée magistralement interprétée par un trio de musiciens aguerris : Elena Rossi (soprano), Alessandro Fantoni (ténor) et Matteo Cavicchini (piano).



Alors qu’un temps doux, empreint d’un léger vent frais, régnait à l’extérieur, le public, installé dans la salle, attendait patiemment de célébrer cette ultime soirée d’une année très riche en événements culturels qui aura offert de nombreuses merveilles musicales.



Ce soir-là, les artistes étaient particulièrement attendus par les mélomanes casablancais et leurs invités prestigieux, parfois venus de loin, voire d’autres villes du Royaume.



Inscrite dans le cadre des festivités de Noël et de fin d’année 2024, et marquant le centenaire de la disparition de Giacomo Puccini, cette soirée a été organisée par le consulat général d'Italie et la Dante Alighieri de Casablanca. L’événement invitait le public et les amateurs de musique lyrique à écouter des airs et duos célèbres tirés des opéras emblématiques de Puccini, interprétés par Elena Rossi et Alessandro Fantoni, accompagnés au piano par le maestro Matteo Cavicchini.



Dans une ambiance sereine et conviviale, souvent ponctuée par de chaleureux applaudissements, les trois artistes ont transporté le public dans l’univers envoûtant de la musique lyrique, exécutant avec brio un programme à la hauteur du génie de Puccini. « Ses œuvres les plus célèbres font partie du répertoire des plus grands théâtres du monde, comme La Bohème, Tosca, Madame Butterfly et Turandot – cette dernière n’ayant pas été achevée en raison de la mort du compositeur», a rappelé en début de soirée Mme Marina Sganga Menjour, présidente de l’Association culturelle italienne.



Le concert, qui clôturait une année exceptionnelle, a tenu toutes ses promesses. Les commentaires élogieux fusaient dans la salle : «C'était magnifique», «Bravo», pouvait-on entendre ici et là, tandis que les artistes, visiblement émus, rangeaient leur matériel.

Des mots d’encouragement qui ont également touché Carlo Pesta, président et directeur artistique du Ballet de Milan, présent pour l’occasion : «Je suis très satisfait du résultat, surtout d’avoir trouvé une solution pour présenter un spectacle d’opéra dans un lieu plus intime tout en offrant une expérience riche et complète. J’ai également trouvé admirable la collaboration entre la Dante Alighieri et le consulat général.»



M. Pesta a également exprimé son espoir de revenir bientôt : « Le public marocain peut absolument s’attendre à une nouvelle production. Nous travaillons au Maroc depuis longtemps et j’espère revenir très vite à Casablanca. »



A noter que Mme Marina Sganga Menjour a, dans son mot d’introduction, rappelé l’importance de l’héritage de Puccini : «Les premières compositions de Giacomo Puccini s’inscrivaient dans la tradition de l’opéra italien de la fin du XIXe siècle. Par la suite, il a développé un style personnel, intégrant des thèmes issus du réalisme musical, un goût pour l’exotisme et l’utilisation du leitmotiv. »



Elena Rossi, soprano internationale de renom, a débuté très jeune dans des rôles d’opéra majeurs avant d’interpréter des premiers rôles dans les opéras les plus importants des compositeurs italiens, notamment Puccini. Quant au ténor Alessandro Fantoni, il a également incarné des rôles principaux dans des théâtres italiens prestigieux. Le maestro Matteo Cavicchini, lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux, a pour sa part ébloui le public avec des airs de Puccini interprétés en solo au piano.



La soirée s’est conclue par un moment de convivialité dans la grande cour adjacente à la salle de concert, où le public a pu échanger des vœux de fin d’année autour de délicieuses spécialités italiennes.



Alain Bouithy