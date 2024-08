Commémoration à Oujda du 71ème anniversaire du soulèvement du 16 août 1953

19/08/2024

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a organisé, vendredi dans la capitale de l’Oriental, un meeting pour célébrer le 71ème anniversaire du soulèvement du 16 août 1953 à Oujda, première étincelle de la Révolution du Roi et du Peuple.



Cet événement constitue, en effet, une page rayonnante de l’histoire contemporaine du Royaume, reflétant la ferme détermination du peuple marocain à se défaire du joug colonial et recouvrer sa liberté, tout comme il illustre l’héroïsme et les sacrifices consentis pour la défense de la souveraineté nationale.



Le soulèvement du 16 août 1953, qui a été mené par des nationalistes de l’Oriental et qui a été suivi d’un autre soulèvement à Tafoughalt (province de Berkane) le 17 août 1953, a donné la mesure de la profonde imprégnation des populations de la région par les idéaux nationalistes incarnées par feu SM le Roi Mohammed V, qui menait à l’unisson avec son peuple, la lutte pour l’émancipation et l’indépendance.



Dans une allocution en son nom à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que le soulèvement du 16 août 1953, qui a incarné une épopée éternelle et un tournant décisif dans l’histoire nationale, est une source de fierté et ses leçons de courage, de détermination et de patriotisme doivent être transmises aux générations montantes.



Il a souligné dans ce sens les significations profondes de ce soulèvement qui a été minutieusement préparé par le mouvement national et la résistance d’Oujda, et l’exemple éloquent de la solidarité, de l’unité et de la cohésion entre le sommet et la base au niveau local et national, chaque fois que cela est nécessaire, pour défendre l’intégrité et la dignité de la patrie.



Le soulèvement de la population d’Oujda contre l’occupant le 16 août 1953 restera à jamais un événement phare dans la mémoire de la nation marocaine, et une épopée glorieuse sur le chemin de l’indépendance du Maroc.



M. El Ktiri a, par ailleurs, réitéré la mobilisation permanente et continue de la Famille de la résistance derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense, sans concession, de l'intégrité territoriale du Royaume.



Dans cette même veine, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a mis en avant les performances de la diplomatie marocaine et les importants succès engrangés par le Royaume dans le dossier du Sahara, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Au cours du meeting, tenu avec la participation notamment du Secrétaire général de la Wilaya de l’Oriental, du Directeur des Systèmes et études historiques au Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée, du président du Conseil communal d’Oujda, d’élus, d’anciens résistants et ayants droit et d’autres personnalités, des wissams royaux ont été remis, dont un à titre posthume à un ancien membres de la Famille de la résistance, et deux autres à des cadres retraités du Haut-commissariat.



De même, des anciens résistants ont reçu des hommages lors de ce meeting, marqué également par la distribution d’aides financières et sociales au profit d’anciens résistants ou de leurs ayants droit.



Cette manifestation a été précédée d’un hommage rendu, place du 16 Août à Oujda, à la mémoire des martyrs et héros de l’Indépendance.