Clôture de la Semaine nautique internationale de M'diq

26/07/2022

La 18ème édition de la Semaine nautique internationale de M'diq (SNIM), organisée du 19 au 24 juillet par le Royal Yacht Club de M'diq (RYCM), a enregistré un franc succès à tous les niveaux et a bel et bien tenu toutes ses promesses sur les plans organisationnel, sportif et touristique. Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive, organisée sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de voile (FRMV), en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la préfecture de M’diq-Fnideq, a été marquée par la participation d'environ 71 pratiquants des sports nautiques représentant 7 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et six clubs marocains, en plus de l'équipe de la Marine Royale. "Cette édition a connu un franc succès, grâce à la participation de sportifs représentant des pays de trois continents (Afrique, Europe et Asie), dont la Suisse et la Côte d'Ivoire qui participent pour la première fois à cette manifestation", a souligné le président du RYCM, Ali El Younsi, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP. M. El Younsi a affirmé que cet événement a contribué au renforcement du rayonnement international de la ville de M'diq, relevant que cette édition s'inscrit dans le cadre des préparatifs de cette ville pour accueillir le championnat d'Afrique de voile, catégorie Optimist. Dans la catégorie Lazer, la première position a été remportée par Adil Khaled (Emirats Arabes Unis-EAU), tandis que les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Hamza Al Ali (EAU) et Kholoud Mansi (Egypte), alors que chez les dames, les trois premières places ont été occupées respectivement par Kholoud Mansi, Malek Dardouni (Tunisie) et Zineb Haris (Maroc). Concernant la catégorie Optimist, la première position est revenue à Yasser Nainia (Maroc), suivi d'Ahmed Meski (Maroc), et de Karma Walid (Egypte). Chez les dames, l'épreuve de cette catégorie a été dominée par les Egyptiennes Karma Walid, Talia Hussien et Jana El Menshawy, qui se sont adjugé respectivement les 1ère, 2ème et 3ème places. D'autre part, Talia Hussien s'est imposée dans l'épreuve de la catégorie Optimist Junior, suivie de Mohamed Abad (Maroc) et de Salmane El Moubine (Maroc), tandis que la première position dans la catégorie "Youngest Sailor" a été remportée par le Marocain Mohamed Abad. La cérémonie de clôture de cette édition, qui s'est déroulée en présence de représentants des autorités locales et de personnalités du monde du sport, a été marquée par la remise de trophées aux gagnants. Organisé à l'occasion de la Fête du Trône, cet événement, à caractère sportif, social et touristique, vise à promouvoir le sport nautique et à permettre aux sportifs marocains de prendre connaissance des écoles de renommée internationale et d'apprendre des expériences de concurrents de haut niveau.