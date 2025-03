Classement FIFA : L’EN féminine se maintient au Top-3 africain

08/03/2025

La sélection marocaine féminine de football se maintient au Top3 africain, occupant la 60ème place du classement mondial publié, jeudi, par la Fédération internationale de football (FIFA).



Les Lionnes de l'Atlas, qui étaient 61èmes au classement publié le 13 décembre 2024, ont gagné une place, pour occuper la 60ème place, et rester troisièmes dans la hiérarchie continentale, après le Nigeria, qui a gardé sa 36ème place mondiale, et l’Afrique du Sud, désormais 54ème, après avoir reculé de trois places.

Le Maroc a ainsi gagné 1,7 points, après ses deux victoires contre le Ghana et Haïti en amical, en février dernier.



Sur le plan mondial, hôtes de la SheBelieves Cup, les Etats-Unis (1ers) restent indétrônables malgré leur défaite (2-1) en finale du tournoi face au Japon (5e, +3), qui en profite pour retrouver le Top 5, neuf ans après l’avoir quitté. L’Espagne (2e), l’Allemagne (3e) et l’Angleterre (4e) restent intercalées. La Suède (6e, -1), le Canada (7e, -1) et le Brésil (8e, -1) reculent tous d’un rang dans un Top 10 que referment la RDP Corée (9e) et les Pays-Bas (10e).



Hormis les Nadeshiko, aucune équipe du haut du tableau ne progresse de plus de deux rangs. C’est au-delà de la 80ème place que d’autres percées significatives interviennent, à l’instar de celles du Porto Rico (81e, +4), du Monténégro (84e, +4), du Salvador (85e, +5), du Népal (99e, +4), des Emirats Arabes Unis (112e, +4), du Cap-Vert (125e, +4) et de Chypre (127e, +6).



Le Burkina Faso (132e, +5) et le Bénin (147e, +5) ne sont pas en reste, mais un autre duo africain fait encore mieux : La Tanzanie (138e, +7) et le Kenya (142e, +7) grimpent de sept rangs et co-signent la meilleure progression en termes de places.



Par ailleurs, l’Afrique pourrait être de nouveau à l’honneur en juin prochain, puisque quatre de ses représentants – le Tchad, l’Erythrée, la Libye et le Soudan – n’ont plus qu’un match officiel à disputer pour pouvoir intégrer à leur tour le classement.



La première édition de l’année 2025 du classement féminin de la FIFA a d’ores et déjà battu un record, puisque 196 équipes figurent désormais dans la hiérarchie mondiale. En effet, Djibouti (195e) y apparaît pour la première fois de son histoire. C’est l’un des principaux enseignements d’un trimestre au cours duquel 127 rencontres internationales ont été disputées, dont des matches des qualifications africaines pour la Coupe du monde de la FIFA, Brésil 2027, selon l'institution faîtière du football mondial.