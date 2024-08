Championnat national des échecs

02/08/2024

Les joueurs Noureddine Mesla, chez les hommes et Ahlam Makhlouf, côté dames, ont remporté le championnat national individuel des échecs, organisé dernièrement à Dayet Roumi, près de Khémisset.



Noureddine Mesla du club Menara Echecs de Marrakech a devancé Chafik El Idrissi du Raja Agadir et Kamal Daoudi de Widad Tifelt, lors de cette compétition organisée par la Fédération Rroyale marocaine des échecs.



Chez les dames, Ahlam Makhlouf, du club Menara Echecs de Marrakech, est montée sur la plus haute marche du podium, tandis que la deuxième place est revenue à Salima Akli du Hassania Guercif. La troisième place est allée à Kenza Tabich du club sportif de Marrakech.



Ce championnat, homologué par la Fédération internationale des échecs, était ouvert devant l’ensemble des joueurs et joueuses des associations affiliées à la Fédération Royale marocaine des échecs.



A l'issue des compétitions, la présidente de la Fédération Royale marocaine des échecs, Bouchra El Kadiri, a procédé à la remise des coupes et prix aux différents vainqueurs.





Divers

AGO du HUSA



L'Assemblée générale ordinaire (AGO) du Hassania d'Agadir (HUSA) au titre de la saison sportive 2023/2024, se tiendra le 13 août.

L’ordre du jour de cette AGO comprend notamment la présentation et l'examen des rapports moral et financier ainsi que du rapport du commissaire aux comptes, a annoncé le club gadiri dans un communiqué.

L’AGO examinera également le budget prévisionnel du club pour la prochaine saison sportive outre la liste des candidats à l'adhésion sur décision du bureau directeur du Hassania d’Agadir.