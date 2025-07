Saut d'obstacles: La 14e édition du Morocco Royal Tour à Tétouan, Rabat et El Jadida

25/07/2025

La 14e édition du Morocco Royal Tour (MRT) de saut d’obstacles se déroulera du 18 septembre au 05 octobre prochains à Tétouan, Rabat et El Jadida.



Le Morocco Royal Tour 2025, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sera marqué par la participation des plus importants cavaliers marocains et internationaux, indique un communiqué des organisateurs.



Les trois étapes auront lieu du 18 au 21 septembre à Tétouan, du 24 au 28 septembre à Rabat et du 2 au 5 octobre à El Jadida à l’occasion du Salon du cheval, précise la même source.



L'édition de cette année proposera une programmation sportive riche et ambitieuse, articulée autour de trois Grands Prix CSI1*, deux étapes CSI4*-W, et le CSIO4*W, avec en point d’orgue la Coupe des Nations, une prestigieuse épreuve qui se distingue par son format collectif : des équipes composées de plusieurs cavaliers défendent les couleurs de leur pays dans un classement par nation, contrairement aux épreuves individuelles, poursuit le communiqué.



Pour cette 14ème édition du Morocco Royal Tour, plusieurs cavaliers marocains de premier plan seront présents, tels qu’Abdelkebir Ouaddar, El Ghali Boukaa, Ali Al Ahrach et Abdeslam Bennani Smires, figures emblématiques du saut d’obstacles national, fait savoir la même source. Sont également attendus des cavaliers internationaux de renom, parmi lesquels Emanuele Gaudiano (Italie), Jérôme Guery (Belgique), Adrian Schmid (Suisse) ou encore Khaled Almobty (Arabie Saoudite), illustrant l’attractivité grandissante du Morocco Royal Tour sur la scène équestre mondiale.



Au programme du Morocco Royal Tour : 27 épreuves, dont 13 comptent pour le « Longines Ranking List FEI », trois Grand Prix CSI 4* qualificatifs pour la Coupe du Monde, 18 épreuves CSI 1* dont trois Grand Prix 1* et la Coupe des Nations CSIO4*-W à Rabat, qui réunira les meilleures équipes du monde entier.



Le circuit sera clôturé à El Jadida par le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre du Salon du cheval, événement populaire qui célèbre chaque année la richesse du patrimoine équestre marocain.



Créé pour favoriser l’excellence sportive, le Morocco Royal Tour attire chaque année une trentaine de nations, représentées par des cavaliers de renommée mondiale, olympiens, champions continentaux, ou figures montantes du circuit, affirme le communiqué, soulignant qu'en accueillant cette compétition, le Maroc confirme sa place sur la scène équestre internationale et son engagement en faveur du sport de haut niveau. Et d'ajouter que l'intégration du MRT dans le calendrier officiel de la FEI en tant que CSI4* et CSIO4*-W reflète cette reconnaissance institutionnelle et sportive.