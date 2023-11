Championnat du monde de tchovgan : L’équipe nationale de polo sur le podium

09/11/2023

L’équipe nationale de polo a été sacrée, mercredi, vice-championne du monde, après avoir occupé la deuxième place au Championnat du monde de tchovgan, qui s’est déroulé dans la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou.



L'équipe marocaine a terminé deuxième de ce championnat après s'être inclinée en finale face à l'équipe nationale d'Azerbaïdjan par quatre buts à zéro.



La sélection nationale, composée de Sidi Mohammed El Mhamdi, Moulay Abdessalam El Hanafi, Zouhir Lachgar et Taissir Kadiri, a accédé à ce stade de la compétition après avoir battu le Kazakhstan sur le score de 3 buts à 1 et la Pologne par 4 buts à 0.

L’équipe azerbaïdjanaise s'est, quant à elle, qualifiée en finale en battant lors de la 1ère journée la Turquie (7-1), puis le Kazakhstan (7-0).

La Pologne occupe la troisième marche du podium, suite à sa victoire face à l’Ouzbékistan par 5 buts à 0.



Le Championnat du monde de tchovgan a connu la participation de six équipes nationales d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, de Pologne et de Turquie, en plus de l'équipe nationale du Maroc.



Le tchovgan, très populaire en Azerbaïdjan, est un jeu équestre traditionnel qui se pratique sur un terrain plat où s’affrontent deux équipes de joueurs montés sur des chevaux. Comme c'est le cas pour le polo, chaque équipe se compose de quatre cavaliers qui se servent de maillets en bois pour tenter de faire entrer une petite balle dans le but adverse.