CMR : Paiement de 3.486 pensions au profit des affiliés mis à la retraite en juin 2024

06/08/2024

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé, lundi, la mise en paiement de 3.486 pensions au profit des affiliés civils mis à la retraite en juin 2024.



"La caisse marocaine des Retraites annonce que l’opération de concession des pensions au profit des affiliés civils mis à la retraite en juin 2024 et relevant des ministères, des collectivités territoriales et des organismes publics a été réalisée avec succès. Ainsi, il a été procédé à la mise en paiement de 3.486 pensions, soit un taux de réalisation avoisinant les 99%", indique la CMR dans un communiqué.



Grâce à cette réalisation, qui est le fruit d’une bonne coordination avec les administrations à travers l’échange numérique des données et de la gestion dématérialisée des dossiers de retraite, ces nouveaux retraités vont percevoir leurs pensions sans interruption de revenu à partir du 07 août 2024, précise la même source, notant que les dossiers incomplets, seront traités dans les meilleurs délais.