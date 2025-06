Maroc Telecom réalise avec succès sa première émission obligataire de 3 MMDH

25/06/2025

Maroc Télécom a annoncé, mardi, le succès de sa première émission obligataire privée, pour un montant de 3 milliards de dirhams (MMDH) sur le marché marocain, dans le cadre de sa stratégie de transformation et d’optimisation financière.



Cette opération, qui marque une étape importante dans l’histoire du Groupe, vise à renforcer sa structure financière afin d’accélérer le déploiement de projets à forte valeur ajoutée, indique Maroc Télécom dans un communiqué.



Réalisée sous forme de placement privé, l’émission a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels, se félicite le Groupe, notant que l’emprunt, d’une maturité de deux ans avec un remboursement in fine, a été émis à un taux fixe de 2,37%, incluant une prime de risque de 20 points de base.



Ce succès reflète la solidité des fondamentaux de Maroc Telecom, la robustesse de son modèle économique, ainsi que la confiance des marchés dans sa trajectoire de croissance durable, précise la même source.



Les fonds levés permettront notamment de refinancer une partie de l’endettement existant de manière proactive, tout en offrant au Groupe de nouvelles marges de manœuvre pour investir dans des axes stratégiques tels que le déploiement de la 5G, le développement de la fibre optique, l’amélioration de l’expérience client, ainsi que la création de solutions innovantes pour les entreprises.



Cette levée de fonds s’inscrit dans une dynamique de relance et de consolidation de l’activité du Groupe, qui réaffirme ainsi son ambition de jouer un rôle moteur dans la transition numérique en Afrique, conclut le communiqué.