CAF Awards 2024: Sept nominations marocaines dans les catégories masculines

25/10/2024

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, jeudi, la liste des nommés pour les catégories masculines des CAF Awards 2024, qui comprend sept nominations marocaines.



Dix candidats ont été présélectionnés dans chacune des sept catégories: Joueur africain de l'année, joueur interclubs de l'année, gardien de but de l'année, entraîneur de l'année, équipe nationale de l'année, club de l'année et jeune joueur de l'année de la CAF, a indiqué l’instance du football africain dans un communiqué.

Les CAF Awards 2024 englobent la période s'étendant de janvier 2024 à octobre 2024, précise la même source.



Concernant les nominations marocaines, Achraf Hakimi (Paris SG) et Soufiane Rahimi (Al Ain des Emirats arabes unis) figurent dans la liste des candidats pour le prestigieux titre de joueur africain de l'année, tandis que Mounir Kajoui (Renaissance Berkane) est nommé pour le prix de gardien africain de l’année.



L’équipe nationale de football est nommée pour le prix d'équipe nationale de l'année, tandis que Bilal El Khannouss (Leicester city) et Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) sont candidats pour le titre de jeune joueur africain de l’année.

Par ailleurs, la Renaissance Berkane figure dans la liste des candidats pour le prix de club africain de l’année.



La ville de Marrakech accueillera, pour la 2e année consécutive, la cérémonie des "CAF Awards 2024" le 16 décembre prochain, annoncé, jeudi, la Confédération africaine de football.