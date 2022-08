Ben Affleck va reprendre le rôle de Batman dans le prochain “Aquaman ”

01/08/2022

"Bruce et Arthur réunis ! Je t’aime et tu me manques Ben. On a exploré la cour de WB studio. On va tout déchirer sur le plateau, il y a tellement de grandes choses à venir dans Aquaman 2. Je vous envoie tous mes aloha", a écrit l’interprète d’Arthur Curry, en légende de la photo.

Bouillon de culture

Leonardo Di Caprio et Martin Scorsese à nouveau réunis pour une septième collaboration



Alors que sera prochainement diffusé sur Apple+ Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio vont à nouveau faire équipe à l'écran. Selon The Hollywood Reporter, le réalisateur et le cinéaste vont travailler ensemble sur l'adaptation d'un autre roman du journaliste David Grann intitulé The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.



Cet ouvrage, dont la sortie est prévue pour avril 2023, relate l'histoire d'un navire de la marine britannique baptisé The Wager, qui fait naufrage sur une île déserte de la Patagonie à la suite d'une mission visant à récupérer des trésors sur un pavillon espagnol.



Echoué et forcé de survivre contre les éléments, l'équipage sombre dans l'anarchie et se retrouve accusé par d'autres marins d’être des traîtres coupables de mutinerie. Alors que les témoignages s’opposent, la Royal Navy organise un procès pour découvrir ce qui s’est réellement passé sur l’île.



The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder sera la septième collaboration entre Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio depuis Gangs of New York, sorti en 2000.



Par le passé, le réalisateur a également dirigé celui qu'il considère comme "l'un de ses acteurs fétiches" dans Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island ou encore Le Loup de Wall Street. Pour le moment, aucune date de diffusion du projet n'a été communiquée par Apple.