Autonomisation des femmes : Une compétence marocaine primée à New York

20/03/2025

La présidente de la Moroccan American House Association (MAHA), Rachida Chellal, a été primée mercredi à New York par la Society of Foreign Consuls (SOFC) pour son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes dans la grande région de la métropole américaine.



Etablie en 1925, la Society of Foreign Consuls représente le corps consulaire à New York, la plus grande communauté diplomatique au monde. Elle s’assigne pour mission de promouvoir les relations culturelles et économiques, notamment avec la mégapole américaine et entre les pays membres.



Lors d’une cérémonie organisée au siège du consulat général de l’Inde à New York, Mme Chellal a obtenu un certificat de reconnaissance aux côtés de plusieurs autres femmes représentant 14 pays et qui se sont distinguées par leur dévouement au service de la promotion des droits des femmes et des filles et de leur émancipation dans différents domaines.



Intervenant à l’ouverture de cette cérémonie, le président de la SOFC, Amir Farid Abu Al Hassan, qui est également consul général de Malaisie à New York, a indiqué que cet événement rend hommage à des femmes qui ont fait preuve d’abnégation et de persévérance dans leurs efforts en faveur de la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes.



La présidente de MAHA, une association dédiée notamment à l’intégration et à la sauvegarde de la culture marocaine, s’est démarquée par ses services communautaires au profit de l’émancipation des femmes immigrées nouvellement établies à New York, notamment dans l’arrondissement de Brooklyn.



Elle a mené des initiatives, des campagnes de sensibilisation et des sessions de formation conçues notamment pour aider les femmes immigrées à s’intégrer dans la société américaine et à s’adapter à la culture du pays d’accueil.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Chellal s’est dite fière de cette reconnaissance qui rend hommage au rôle actif que joue la communauté marocaine, notamment les femmes établies aux Etats-Unis.

Il s’agit aussi, selon elle, d’une reconnaissance des valeurs de respect mutuel, d’entraide et d’altérité qui font la marque distinctive de la mère-patrie, le Maroc.



La cérémonie, tenue à l’occasion de la Journée internationale de la femme, s’est déroulée en présence notamment du consul général du Maroc à New York, Abdelkader Jamoussi, du consul de l’Inde, Binay Pradhan, et de plusieurs autres diplomates et personnalités.