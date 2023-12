Appel à préserver la spécificité architecturale et culturelle des sites historiques touchés par le séisme d'Al Haouz

18/12/2023

Des participants à une journée d'étude, organisée samedi à Rabat, ont souligné l'importance des opérations de sauvetage et de restauration des sites archéologiques et patrimoniaux touchés par le séisme d'Al Haouz, notamment la mosquée de Tinmel, appelant à tenir compte de la spécificité architecturale, culturelle et sociale des monuments historiques lors de la restauration, en vue de préserver l'identité patrimoniale de la région.



Lors de cette conférence initiée par l'Académie du Royaume du Maroc, sous le signe "L'archéologie de sauvetage: Tinmel et les sites archéologiques de la région d'Al Haouz", les participants ont indiqué que ce genre de rencontre permet de tirer profit des expertises scientifiques accumulées en matière de techniques et de méthodes relatives à l'archéologie de sauvetage, notamment dans les circonstances exceptionnelles.



Dans ce sens, le professeur d'archéologie et d'histoire islamique à l'Université Chouaib Doukkali, a appelé à s'engager dans une réflexion commune au sujet de l'archéologie de prévention et de sauvetage des sites archéologiques touchés par les catastrophes naturelles.



Cette rencontre considérée comme étant le premier atelier de réflexion sur la préservation et la restauration des sites archéologiques, notamment celui de Tinmel, est l'occasion de penser à d'autres sites, en particulier à Fès, Salé, Aghmat et Moulay Abdallah Amghar.



De son côté, le président de l'Institut nationale des sciences de l'archéologie et du patrimoine (INSAP), Abdeljalil Bouzouggar, a indiqué que cette rencontre scientifique sur l'archéologie et les fouilles de sauvetage revêt une importance particulière, notamment après le séisme du 8 septembre dernier, qui a touché plusieurs sites archéologiques et patrimoniaux dans la région d'Al Haouz, ajoutant que cette conférence vise à consolider la dimension préventive et de sauvetage pour la préservation des monuments et sites archéologiques marocains.



Pour sa part, le professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne, Jean-Pierre Van Staevel, a mis en exergue l'importance de conserver les sites archéologiques, témoins de la civilisation et de l'histoire de chaque pays, notant que les opérations de prévention nécessitent une approche multidimensionnelle englobant les aspects techniques et scientifiques.



L'expert français a, de même, appelé à la nécessité de tirer profit des expériences des experts et spécialistes marocains et étrangers et de débattre des moyens pratiques relatifs à la préservation et à la protection du patrimoine culturel et historique, ainsi que la synergie des efforts de l'ensemble des acteurs de l'opération de sauvetage pour préserver les sites archéologiques touchés par le séisme d'Al Haouz.



Quant au secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri qui s'exprimait à l'ouverture, il a relevé que cette journée d'étude est une opportunité idoine pour débattre de l'archéologie de sauvetage, qui revêt une grande importance pour l'Académie du Royaume, en contribution au progrès intellectuel, scientifique et culturel du Royaume.



Il a indiqué que cette rencontre a permis d'ouvrir les perspectives d'une réflexion commune entre experts et spécialistes dans le but de procéder à une évaluation des connaissances archéologiques, réaliser un diagnostic scientifique de ces sites endommagés par le séisme et lancer des opérations de restauration, en harmonie avec les grands projets de développement du Royaume.



Cette journée d'étude connaît l'organisation d'une série de sessions et d'ateliers avec la participation d'experts, de professeurs universitaires et de spécialistes dans le domaine de l'archéologie et du patrimoine.