Vague de chaleur et averses orageuses

04/08/2025

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sous orages sont prévues jusqu’ à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, une vague de chaleur, avec des températures oscillant entre 40 et 44°C, sera enregistrée ce lundi dans les provinces de Tata, Zagora, Khouribga, Ouezzane, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, El Hajeb, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate et Taza, précise la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.



Le même phénomène sera attendu, mardi et mercredi, dans les provinces de Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Zagora, Taroudant, Taounate, Taza, Moulay Yacoub, Meknès, Fès, Fquih Ben Salah et Béni Mellal.



De même, des températures variant entre 44 et 47°C seront enregistrées, de mardi à vendredi, dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Aousserd.