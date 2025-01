Apologie du terrorisme : Un influenceur algérien sera jugé à Brest, un autre en garde à vue

06/01/2025

Deux influenceurs algériens vivant en France appelaient à des actes violents via des vidéos sur TikTok: Youcef A. sera jugé le 24 février par le tribunal de Brest pour apologie d'un acte de terrorisme, tandis qu'"imadtintin" a vu samedi sa garde à vue prolongée à Grenoble.



Agé de 25 ans, Youcef A., alias "Zazou Youssef" sur Tiktok où son compte a été supprimé par la plateforme, a été placé en détention provisoire jusqu'à son procès et encourt une peine de sept ans de prison et 100.000 euros d'amende, précise dans un communiqué le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni.



Il avait été interpellé tôt vendredi matin à Brest, en compagnie d'un ami qui l'hébergeait, soupçonné d'être son complice.

C'est la plateforme Pharos de signalement de contenus illicites sur le net qui avait donné l'alerte le 1er janvier.



La veille, une vidéo avait été publiée sur le réseau social TikTok, dans laquelle l'influenceur, suivi par des centaines de milliers d'abonnés, s'exprimait de façon véhémente en arabe, sous-titré en français, appelant à perpétrer des attentats en France et des violences en Algérie.



Ces vidéos "étaient largement relayées et commentées dans les réseaux sociaux, créant ainsi un climat d'inquiétude", souligne M. Miansoni.

L'hôte de Youcef A. a été mis hors de cause et remis en liberté.



L'influenceur a reconnu être l'auteur des vidéos qui visaient "les opposants au régime en place en Algérie", précise le magistrat. Des vidéos plus anciennes avaient également été publiées au moins depuis octobre 2024.



Youcef A. a été condamné définitivement en janvier 2023 pour vol et il a également écopé en première instance d'une peine de 12 mois de prison en décembre 2023 pour des "dégradations aggravées" en lien avec les émeutes de juin 2023 ayant suivi la mort de Nahel.

Il a fait appel de cette condamnation.



Né à Mostaganem en Algérie, Youcef A. a déclaré être arrivé en France en 2020, et a reçu un titre de séjour en mars 2023, valable jusqu'au 14 mars 2024, en tant que parent d'enfant français. Le préfet du Finistère, Alain Espinasse, a expliqué avoir décidé de ne pas renouveler son titre de séjour "compte tenu des faits dont il s'était rendu coupable" et lui a notifié le 18 avril 2024 une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).



Après la délivrance de son OQTF, Youcef A. a été "inscrit au Fichier des personnes recherchées (FPR)", a ajouté le préfet, précisant que le jeune homme n'était ni fiché S ni identifié pour radicalisation.



Interpellé vendredi soir à Echirolles près de Grenoble pour des vidéos similaires à celles de Zazouyoussef, un second influenceur algérien, "Imadtintin", a vu sa garde à vue prolongée samedi.



Les faits ont été requalifiés en "provocation directe à un acte de terrorisme" en ligne, a précisé le procureur de Grenoble, Eric Vaillant.

Agé de 31 ans, il avait publié une vidéo, retirée depuis, appelant à "brûler vif, tuer et violer sur le sol français", selon une capture de la vidéo reprise par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonçant des propos "ignobles".



"Imadtintin" est entré en France en décembre 2021 et a demandé en août 2023 un titre de séjour après son mariage avec une Française. Mais cette demande a été refusée et il est lui aussi sous le coup d'une OQTF.



Il a été interpellé avec son frère jumeau, selon une source policière qui précise qu'une perquisition de leur domicile a permis de retrouver les décors utilisés pour la vidéo aux plus de 800.000 vues.



"Zazouyoussef" et "Imadtintin" ont rejoint "la guerre menée en France par le régime algérien" qui mobilise un nombre "important" d'influenceurs appelant à "la violence", a estimé auprès de l'AFP Chawki Benzehra, opposant algérien réfugié en France après avoir pris part aux manifestations prodémocratiques contre le pouvoir en 2019. Chawki Benzehra a indiqué avoir porté plainte vendredi à Lyon pour des menaces proférées contre lui par "Imadtintin".