L'ONU réceptionne de l'aide humanitaire à Gaza

23/05/2025

L'ONU a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir réceptionné et commencé à répartir de l'aide humanitaire à Gaza, après plus de deux mois et demi de blocus total, au moment où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit prêt à accepter un cessez-le-feu temporaire dans l'enclave palestinienne pour libérer des otages.



Mercredi, "les Nations unies ont collecté environ 90 chargements de camions au point de passage de Kerem Shalom et les ont expédiés à Gaza", a annoncé dans un communiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.



Le service de presse du gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas, a confirmé que l'équivalent de 87 camions d'aide étaient entrés dans la bande de Gaza, dans un message publié dans la nuit sur Telegram.



Pour les Nations unies, le volume de l'aide est "une goutte d'eau dans l'océan" des besoins des Gazaouis: avant le déclenchement de la guerre, en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, quelque 500 camions d'aide humanitaire entraient chaque jour à Gaza.