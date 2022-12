Achraf Hakimi de retour au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain

22/12/2022

Le défenseur marocain Achraf Hakimi a suivi l'exemple de son coéquipier et grand ami Kylian Mbappé et a lui aussi effectué son retour au centre d'entraînement du PSG mercredi, selon des images diffusées par le club de la capitale sur les réseaux sociaux.



Hakimi, demi-finaliste de la Coupe du monde avec le Maroc et qui a perdu le match pour la 3e place samedi contre la Croatie (2-1), est "de retour au centre d'entraînement", a indiqué le PSG sur son compte Twitter avec des photos montrant le joueur arriver au Camp des Loges, situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), puis en compagnie de Mbappé et du défenseur Presnel Kimpembe.



Aucune autre précision n'a été fournie sur le programme de reprise de Hakimi, qui était censé, comme les autres Parisiens concernés par le Mondial, bénéficier d'au moins dix jours de repos après la compétition.



Le PSG doit affronter Strasbourg, le 28 décembre au Parc des Princes, lors de la 16e journée de Ligue 1, avant de se rendre à Lens, le 1er janvier.