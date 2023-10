Abidjan: Participation du Maroc au 6ème Salon international de l’agriculture et des ressources animales

02/10/2023

Plus de 400.000 visiteurs et plus de 800 entreprises exposantes sont attendus à la sixième édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA 2023) qui se tient du 29 septembre au 08 octobre avec la participation du Maroc.



Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé vendredi au Parc des expositions à Abidjan, la cérémonie d’ouverture de cette édition placée sous le thème "L’agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire de nos pays ?".



En plus de la présence de l’ambassadeur de SM le Roi en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani à la cérémonie officielle d’ouverture, ce Salon est marqué par la présence d’exposants marocains représentant l’OCP Africa, l’Agence pour le développement agricole (ADA) et Morocco Foodex (établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations), rapporte la MAP.



Selon les organisateurs, ce salon se veut une invite à la réflexion sur les enjeux du secteur agricole et les défis de la sécurité alimentaire.



"Par les temps qui viennent, la chaîne de valeurs agricoles, avec l’avènement de nouvelles technologies, devient de moins en moins risquée et de plus en plus rentable. C’est le moment de saisir ces immenses opportunités, de nouer des partenariats, main dans la main, producteurs, secteur privé, Etat, chacun jouant son rôle», a indiqué le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, à l’ouverture de cette 6ème édition.



Intervenant au nom du Chef de l’Etat, il a relevé qu’avec environ 17% du PIB et plus de 60% des emplois durables en 2022, le secteur agricole occupe une place importante dans le tissu socioéconomique national.



"Ce secteur est au coeur de la vision 2030 du Chef de l’Etat et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d’export et notre source de création d’emplois nouveaux, ainsi que de revenus supplémentaires», a-t-il poursuivi.



La Côte d’Ivoire, a-t-il encore ajouté, a montré qu’il est possible de surmonter des difficultés, de développer sa résilience, tout en restant connectée au monde.



De son côté, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a souligné que ce salon «est une invite à une réflexion approfondie sur l’investissement dans le capital humain et technologique, susceptible de rendre nos secteurs agricoles plus résilients à tout type de choc».

Les Pays-Bas, 2ème producteur et exportateur mondial de produits agricoles après les Etats-Unis, sont le pays à l’honneur pour le SARA 2023.



Pendant 10 jours, plus de 400.000 visiteurs, 800 entreprises exposantes, 300 rencontres B to B, 1.300 rencontres d’affaires ainsi que plus de 30 pays y sont attendus.