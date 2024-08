Abdelhamid Jmahri adresse “un plaidoyer d’un internationaliste du Sud” aux camarades socialistes de France

05/08/2024

Le Premier secrétaire de l’USFP a bel et bien lancé un appel aux socialistes français les invitant à une réactivité positive à l’égard de celle clairement formulée par le Président Macron

Dans une chronique sous le titre « Plaidoyer d’un internationaliste du Sud à l’adresse des camarades socialistes de France », le directeur de publication et de rédaction de notre alter ego, le quotidien «Al Ittihad Al Ichtiraki» Abdelhamid Jmahri, s’est dit, de prime abord, dubitatif. «Comment pourrais-je, moi l’homme du Sud, saisir le côté tactique de vos positions alors que vous ne parvenez pas à comprendre le caractère stratégique de mes dossiers?» s’est-il interrogé.Le responsable de la publication quotidienne arabophone de l’Union socialiste des forces populaires a indiqué que cette perplexité provient de la position exprimée via la plateforme Twitter par le Bureau national du parti socialiste français, avant d’énumérer les faits suivants :Les relations maroco-françaises étaient rythmées, depuis trois années, par des différends en matière d’appréciation des données caractérisant la région euro-méditerranéenne et nord africaine, dont notamment celles relatives à la première Cause nationale du Maroc, jusqu’à ce qu’il y eut une détente, ces derniers mois, les deux pays évoluant désormais vers «une situation plus sereine, une confiance mutuelle et une planification futuriste».Par ailleurs, Abdelhamid Jmahri fait observer que dans une conjoncture politique, que la France, elle-même, ne pouvait maîtriser, les données de la situation politique intérieure ont été complétement chamboulées par le fait d’élections européennes ayant renversé l’équilibre des forces politiques et institutionnelles en présence, ce qui s’en suit la dissolution du parlement, suivies de nouvelles élections qui ont débouché sur une carte politique inédite en dépit de l’alliance du «Front républicain» face à «la droite lepéniste».En outre, selon le directeur de publication du journal «Al Ittihad Al Ichtiraki, la France s’est introduite dans «une course institutionnelle» dont le processus n’est pas près de s’achever, en exaspérant les petits et grands calculs tactiques et stratégiques… Il développe, là-dessus, «qu’au milieu du chaudron interne » et des calculs des différentes parties, le Président Emmanuel Macron, de par ses attributions diplomatiques et ses compétences en matière d’affaires extérieures françaises et européennes, a pris «une décision courageuse» ayant une portée très significative concernant «la première question, par ailleurs existentielle du Maroc», à savoir le dossier du Sahara marocain…Jmahri rapporte, à ce propos, qu’il a suivi, à l’instar de l’ensemble des membres des formations socialistes et de gauche marocaines, les positions exprimées concernant cette décision – logique, objective et rationnelle – par la sphère politique, en particulier de gauche, indiquant qu’il n’a pas été, tout comme nombre d’Ittihadis, surpris des différentes positions actées par le parti communiste français.«C’est ainsi que m’est revenu à la mémoire ce qu’avait écrit Abdallah Laroui, dans son ouvrage «Le Maroc et Hassan II» sur la mission dont l’avait chargé le défunt Souverain consistant à expliquer à la gauche française le patriotisme marocain et son interdépendance avec l’intégrité territoriale … en attendant…», a-t-il évoqué en mettant en avant que les attentes, en fait, n’étaient pas seulement propres à l’Union socialiste des forces populaires et aux autres forces nationales mais étaient aussi des attentes de la globalité des Marocains regroupant aussi bien l’officiel que le populaire.D’autre part, le responsable du média arabophone usfpéiste n’a pas manqué d’indiquer que le Premier secrétaire de l’USFP, alors qu’une position claire du PSF n’avait pas encore pris forme, a lancé un appel aux socialistes français les invitant à une réactivité positive à l’égard de celle clairement formulée par le président Macron.Jmahri considère que cet appel s’est fondé sur ce que représente le Maroc, aujourd’hui en termes d’action exemplaire dans le cadre du système des valeurs humaines et des droits auquel les socialistes français accordent une place centrale dans leurs rapports avec les différentes parties. C’est ainsi, ajoute-t-il, que les Usfpéistes se sont déployés, à cet effet, dans la défense du droit du peuple marocain à l’intégrité territoriale du pays de même « que les contacts opportuns ont eu lieu sous la houlette de l’Internationale socialiste et l’Alliance progressiste, les deux organisations auxquelles nous partageons l’appartenance (…)».Pour le directeur de publication du journal «Al Ittihad Al Ichtiraki», la position du PSF est apparue dubitative et hésitante entre le soutien de la logique de la légitimité et l’opposition politicienne à la décision prise par le chef de l’Etat de l’Hexagone l’estimant caractérisée par une certaine précipitation, «une tournure hâtive».Dans la chronique de Abdelhamid Jmahri, cette prétendue «tournure précipitée» est, en fait, un développement d’une extrême importance d’autant que cela date de l’an 2007 lorsque le Maroc a présenté l’initiative d’autonomie, laquelle initiative fut immédiatement appuyée avec force par la France (…) «La déontologie de l’intégrité nous oblige à affirmer que le pays de Jean Jaurès a été parfois l’unique soutien au Conseil de sécurité (en faveur du Maroc) », a-t-il soutenu.Quant au qualificatif de « précipitée » concernant la décision de Macron, Jmahri estime que l’on ne peut renier toutefois la justesse de cette décision.Par ailleurs, en parlant de décision qui n’aurait pas été précédée par des consultations avec le parlement, cela signifie clairement un appel à l’adresse du Président l’incitant à consulter l’Assemblée nationale (…), développe-t-il avant de préciser que le régime politique français revêt un caractère présidentiel depuis la proclamation par le général De Gaule de la naissance de la 5république et le transfert de la charge institutionnelle de l’Assemblée nationale à l’Elysée (…)« Nous avons été parmi ceux qui avaient compris qu’au fond il s’agit plutôt d’une offensive à l’encontre du chef de l’Etat dans une étape critique de la vie politique française au cours de laquelle le parti socialiste, au milieu du Nouveau Front Populaire ne se résigne pas à offrir «un cadeau» à un président soumis à des pressions internes, justifiant par là une interprétation tactique en apparence logique mais loin d’être rationnelle », rappelle Abdelhamid Jmahri, ajoutant en guise de conclusion de cette chronique, s’est dit satisfait et heureux de l’initiative de la déclaration explicative diffusée en vue de rappeler la position socialiste quant à l’autonomie.Dans cette veine, il ne manque pas de citer la maire de Paris, le maire de Montpellier, le président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale qui fut réélu le 10 juillet 2024, Najat Vallaud-Belkacem…Et d’affirmer, en guise de conclusion : «Notre jeunesse, nos femmes et nos cadres ont mené des batailles que vous avez bien suivies à l’Internationale socialiste et à l’IUSY. Vous avez été au fait de l’authenticité de notre appartenance et de la force de notre défense de la marocanité de notre Sahara…Nous vous remercions pour le soutien de la majorité d’entre vous à notre Cause, notamment en exfiltrant les séparatistes et en rejetant leurs soi-disant revendications au sein des organisations socialistes internationales. Et c’est ce que nous poursuivrons car, chez nous, l’idéologie ne peut supplanter la patrie, tout comme chez vous ! ».