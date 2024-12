Abdelfattah El Belamachi: Les atouts indéniables de l’Afrique en font le continent d'avenir

20/12/2024

En dépit des défis auxquels l'Afrique est confrontée, elle s'impose comme le continent d’avenir grâce à ses atouts indéniables, a affirmé, mercredi à Rabat, le professeur de droit public et des relations internationales à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Abdelfattah El Belamachi.



S'exprimant lors d'une séance thématique sur “L'Afrique, continent d'avenir”, organisée dans le cadre du Congrès du futur (17-18 décembre), M. El Belamachi a souligné que l’Afrique est de plus en plus perçue comme un continent prometteur, grâce notamment à sa croissance démographique rapide et ses transformations économiques et culturelles, ajoutant que ses innovations technologiques et son fort potentiel agricole et énergétique en font une région clé pour le développement mondial.



Dans ce sens, M. El Belamachi, qui est également le président du Centre marocain de la diplomatie parallèle et du dialogue des civilisations, a mis l'accent sur la nécessité de tirer parti des multiples atouts dont regorge l'Afrique et de les mettre au service de ses populations.



Par ailleurs, il a indiqué que le Maroc, en tant que porte d'entrée du continent, joue un rôle pionnier dans le renforcement de la coopération Sud-Sud et de l'intégration régionale, évoquant à cet égard l'initiative atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique.



De même, M. El Belamachi a tenu à rappeler les piliers de la politique étrangère du Royaume, notamment le renforcement de la coopération Sud-Sud et la non ingérence dans les affaires intérieures des Etats, notant que le continent africain a adopté de nouveaux paradigmes en matière de sa politique étrangère, renforçant ainsi son approche de négociation avec les pays du monde.



Organisé par le Parlement marocain avec ses deux Chambres, en collaboration avec la "Fondation des rencontres du futur", la Chambre des députés et le Sénat de la République du Chili, le Congrès du futur a constitué une occasion d'échanger des points de vue entre parlementaires, responsables gouvernementaux, scientifiques, chercheurs et acteurs clés sur les défis et problématiques inscrits à l’agenda international et sur l’avenir de l’humanité.



De multiples questions d’actualité cruciales ont été abordées, notamment le changement climatique, les migrations internationales, le renforcement de la paix et de la sécurité dans le monde, la sécurité alimentaire, les défis mondiaux en matière de santé, la transition énergétique et ses perspectives, les transformations des relations humaines et des liens sociaux au XXIᵉ siècle, les impacts de l’intelligence artificielle sur l’économie et la société, ainsi que la promotion de la tolérance et de l’égalité des sexes.