AP-UpM: Le Maroc participe au forum international sur l’avenir de la Méditerranée

03/04/2025

Le président de la Chambre des représentants et vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP de l'UpM), Rachid Talbi El Alami, prend part, du 2 au 4 avril à Grenade, à un forum international sur l’avenir de la Méditerranée organisé à l'occasion de la présidence espagnole de l'AP de l'UpM.



Les thèmes retenus pour ce forum sont les mouvements migratoires, le changement climatique, l’emploi des jeunes et l’égalité homme-femme dans la région méditerranéenne.

Mercredi, les présidents et chefs des délégations ont planté un olivier originaire de leur région dans le palais de Charles Quint, dans le cadre de l’initiative "Le Jardin de la Paix : l’olivier comme symbole universel de paix".



La première séance de ce forum abordera la thématique de l’alliance des civilisations et la stabilité dans la région. Le programme comprend également des conférences consacrées à l’analyse des défis communs en Méditerranée, aux mouvements migratoires, aux enjeux liés au changement climatique, à l’emploi des jeunes et à l’égalité entre des genres.



La délégation parlementaire marocaine à ce forum présidée par M. Talbi El Alami comprend le président de la commission culturelle de l'AP-UpM, Mohammed Zidouh.



L’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée est une organisation parlementaire régionale composée de 43 pays du nord et sud de la Méditerranée.