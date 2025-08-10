Déjeuner Marocains de France à Rabat : Un pont entre cultures et engagements

10/08/2025

La veille du 10 août, date qui célèbre les Marocains du monde, mon camarade et ami Saïd Laatirisse a pris l’initiative d’organiser un déjeuner convivial à Rabat, rassemblant une multitude de personnalités autour d'une même table. Cet événement, qui a mis en lumière les liens entre le Maroc et la France, a été l'occasion d'échanges riches et constructifs.



Les participants, amis de longue date et nouveaux visages, ont partagé des idées et des initiatives visant à renforcer l'amitié franco-marocaine. En effet, au-delà des discussions informelles, cette rencontre a été l’occasion de réfléchir collectivement à la manière d'améliorer la situation des Marocains vivant à l'étranger et plus particulièrement le lien Maroc-France. Ce dialogue à cœur ouvert a permis de mettre en avant les défis auxquels la communauté marocaine en France est confrontée tout en réfléchissant ensemble sur des pistes de solutions.



La présence d'élus franco-marocains de divers bords politiques a ajouté une dimension particulière à cet événement. Leur engagement et leur volonté d'écouter les préoccupations de la communauté marocaine ont été salués par tous. C'était une occasion unique de constater que, malgré les différences politiques, l'intérêt pour le bien-être des Marocains du monde unit ces leaders.



Mon propre échange avec ces élus, ainsi qu'avec des représentants de la société civile et des leaders politiques en France, a été très instructif. En effet, nos discussions ont porté sur des thématiques variées, allant de la promotion de la culture marocaine à l'étranger, à la défense des droits des minorités culturelles et cultuelles en passant par des initiatives visant à encourager la participation politique des Marocains du monde. A ce titre, l’intervention de mon amie Fatima Yadani (membre du bureau politique du PS France) sur l’importance de l’engagement politique des nouvelles générations m’a particulièrement interpellée, un enjeu d’actualité, des deux côtés de la Méditerranée.



Khaoula Lachguar

Membre du Bureau politique de l’USFP