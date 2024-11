8.000 professionnels au 21ème Salon international du textile "Maroc in Mode"

17/11/2024

La 21ème édition du Salon International du textile (MIM), tenue du 7 au 9 novembre à la Foire internationale de Casablanca, a été couronnée de succès avec une affluence remarquable de plus de 8.000 professionnels.



Placé Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce salon, organisé par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH), a rassemblé principalement des entreprises marocaines couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur textile : tissus et accessoires, avec une forte représentation des segments de machinerie, services, fils et tissus, manufacturing textile, espaces dédiés aux marques et créateurs marocains ainsi qu'aux tendances, indique un communiqué des organisateurs.



Plus de 150 exposants nationaux et internationaux ont investi les 8.000 m² de la 21ème édition du MIM, fait savoir le communiqué, notant que près de 800 porteurs de projets, incluant des marques internationales prestigieuses, étaient présents.



Le salon a accueilli des délégations de nombreux pays, parmi lesquels l’Arabie Saoudite, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, la Turquie et bien d’autres encore, souligne la même source, relevant que cet événement a constitué une plateforme stratégique pour encourager les partenariats et stimuler les investissements dans le secteur textile marocain, rapporte la MAP.



Et d’ajouter que la nouveauté de cette édition, à savoir le défilé de la Casa Moda Academy a marqué les esprits et a renforcé la visibilité des créateurs et marques marocaines.

En parallèle, l’AMITH a signé un protocole d’accord avec EURATEX (Confédération européenne de l'habillement et du textile) visant à favoriser une coopération industrielle accrue entre le secteur textile marocain et l’Union européenne, renforçant l'attractivité du Maroc dans l’espace euro-méditerranéen.



Un accord signé entre l’AMITH et le Centre technique du textile et de l'Habillement (CTTH) a été mis en place pour soutenir la compétitivité des marques marocaines sur les marchés nationaux et internationaux, outre un accord entre l’AMITH et Casa Moda Academy (CMA) portant sur le renforcement de la durabilité des marques à travers un accompagnement pour les créateurs marocains.



Véritable accélérateur de mises en relation B to B, le salon MIM s’est distingué par un climat d’affaires de grande qualité, offrant un espace privilégié pour les échanges et les opportunités dans l’industrie textile.



Par ailleurs, des conférences animées par des experts ont enrichi le programme, abordant des thématiques cruciales pour l’avenir du secteur : la conférence de l’ITC sur l'industrie textile et la lutte contre le changement climatique ; la présentation d'AITEX sur la sécurité et la durabilité dans le textile ; la conférence de Garment IO sur la transformation digitale dans les entreprises de confection ; ainsi que des interventions du CTTH et du Centre européen des textiles innovants (CETI-France) sur la circularité et l’intelligence artificielle au service de la mode.



Cet événement a une fois de plus affirmé le rôle central du salon MIM comme rendez-vous incontournable pour le développement du secteur textile au Maroc et au-delà.

Présente depuis plus d’un demi-siècle, l’AMITH a pour mission de valoriser, de défendre, et d’assurer la montée en compétences du secteur textile-habillement marocain. Porte étendard de sa créativité, son dynamisme et son évolution, l’AMITH défend les intérêts de ses écosystèmes.



De la formation à la promotion, l’AMITH intègre également les normes de gouvernance environnementale et sociale à l’ensemble de ses procédures et de ses actions. Elle œuvre au fil des jours à accompagner ses membres dans leur processus de développement et d’amélioration.