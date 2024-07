Zones Tamri-Cap Ghir et Imi Ouaddar: Interdiction de la récolte et de la commercialisation des coquillages

21/07/2024

Le département de la Pêche maritime a annoncé, vendredi, l'interdiction de la récolte et de la commercialisation des coquillages issus des zones conchylicoles classées Tamri-Cap Ghir et Imi Ouaddar, relevant de la région d'Agadir, et ce jusqu’à épuration totale du milieu.



Les résultats d'analyses effectuées par l'Institut national de recherche halieutique (INRH) au niveau de ces zones "dénotent la présence de toxines marines dans les moules à des teneurs dépassant les normes admises", explique un communiqué du département de la Pêche maritime. En conséquence, le département recommande aux consommateurs de ne s'approvisionner qu'en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d'identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels).



Les produits conchylicoles colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, met en garde le département.