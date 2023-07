Zone OCDE. L’inflation recule à 6,5% en mai

12/07/2023

L'inflation en glissement annuel dans la zone OCDE, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a chuté pour s’établir à 6,5% en mai 2023, après 7,4% en avril 2023, atteignant son plus bas niveau depuis décembre 2021, a annoncé, mardi, l’organisation de coopération et de développement économiques.



Entre avril et mai 2023, l’inflation a diminué dans tous les pays de l’OCDE, à l’exception des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni, précise un communiqué de l’organisation basée à Paris.



Prolongeant la tendance des mois précédents, l’inflation de la zone OCDE hors alimentation et énergie (inflation sous-jacente) a diminué à un rythme moins soutenu que l’inflation totale et a atteint 6,9% en mai 2023, après 7,1% en avril, relève-t-on.



L’inflation dans les services estimée à partir des informations disponibles pour 33 pays de l’OCDE, a baissé dans 18 pays, contre 13 pays en avril. En moyenne, elle a ralenti pour atteindre 5,7% en glissement annuel en mai, après 6% en avril.



L’inflation de l’énergie dans la zone OCDE a plongé pour s’établir à moins 5,1% en glissement annuel en mai 2023, après 0,7% en avril. L’inflation de l’énergie était négative dans 16 pays de l’OCDE, mais restait supérieure à 10% en Lettonie, en Italie, en République tchèque, en Colombie et en Hongrie.



L’inflation de l’alimentation dans la zone OCDE a continué de ralentir en glissement annuel pour atteindre 11% en mai 2023, après 12,1% en avril. Des baisses de l’inflation de l’alimentation ont été enregistrées dans 34 pays de l’OCDE.

