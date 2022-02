Ziyech et Chair nommés aux London Football Awards

14/02/2022

Les Marocains HakimZiyech et Ilias Chair figurent parmi les nommés pour l'édition 2022 des London Football Awards, qui récompensent le fleuron du football de la capitale britannique. L'ailier de Chelsea doit cet honneur à son but sensationnel contre Tottenham, lors de la victoire des Blues (2-0) pour le compte de la 23e journée de Premier League, puisqu'il est nommé dans la catégorie "But de la saison".



Ziyech est en lice contre son coéquipier Mateo Kovacic, Conor Gallagher (Crystal Palace), Sam Kerr (Chelsea Women) et Andre Gray (QPR). Les votes pour cette catégorie se poursuivent jusqu'à la mi-février sur le lien suivant "londonfootballawards.org".



Pour sa part, le milieu des Queens Park Rangers, Chair, est en compétition pour le prix du "Meilleurjoueur de la Ligue anglaise" (D2). Il est en compétition avec son coéquipier Chris Willock et le trio de Fulham Aleksandar Mitrovic, Neeskens Kebano et Harry Wilson.



Ces deux prix, en plus de ceux du "meilleur joueur de Premier League", du "meilleur gardien", du "meilleur manager", de la "meilleure contribution au football londonien", de la "meilleure joueuse de l'année", du "meilleur espoir" (féminin et masculin) et du "meilleur projet communautaire de l'année" seront décernés le trois mars prochain.



Avec des clubs à foison dans les deux premières divisions d'Angleterre, Londres compte parmi les villes plus importantes du football anglais.