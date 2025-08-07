Zineb Hatim : Le Maroc, en plein essor, suscite l’intérêt croissant de sa diaspora

07/08/2025

Le Maroc, grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’affirme aujourd’hui comme un pays d’opportunités et d’investissements, suscitant ainsi un intérêt croissant auprès des Marocains du monde, a souligné la présidente du réseau "Maroc Entrepreneurs", Zineb Hatim.



"Le Maroc d’aujourd’hui incarne une ambition assumée, une modernité enracinée et une vision claire portée par le leadership de SM le Roi", a affirmé Mme Hatim dans une interview à la MAP.



A travers des projets structurants, des choix stratégiques audacieux et une ouverture sur le monde, "notre pays s'affirme comme un acteur incontournable sur les scènes africaine et internationale", a-t-elle poursuivi.



"Voir le Maroc atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde 2022, accueillir bientôt la CAN 2025 et co-organiser la Coupe du Monde 2030, ce n’est pas seulement une prouesse sportive, mais c’est l’expression d’un pays qui croit en lui, qui inspire et qui avance avec confiance", a fait remarquer la présidente de ce réseau actif depuis 26 ans et dédié à la mise en relation des opérateurs économiques de la diaspora en France avec le tissu entrepreneurial marocain.

Pour Mme Hatim, cet élan dépasse le sport, mettant en avant les transformations majeures opérées au cours des deux dernières décennies.



Le Royaume, a-t-elle soutenu, dispose aujourd’hui d’un réseau autoroutier des plus développés d’Afrique, de grands barrages qui garantissent la sécurité hydrique dans un contexte de dérèglement climatique croissant et d’une stratégie industrielle ambitieuse, notamment dans l’automobile, l’aéronautique et l’agro-industrie.



Le Maroc est également pionnier dans le développement des énergies renouvelables, avec des projets emblématiques comme Noor Ouarzazate, qui illustrent sa volonté de construire un modèle énergétique durable et résilient, a-t-elle enchaîné.



Elle a, dans ce sens, mis en avant l’élan collectif qui anime la diaspora. "Il y a une véritable envie de participer à cette dynamique et de contribuer, avec passion et enthousiasme, au développement du Royaume", a-t-elle souligné.

"Le Maroc est prêt pour l’avenir et nous, Marocains du monde, sommes plus que jamais prêts à contribuer à son essor", a ajouté Mme Hatim.



La diaspora marocaine en France, a-t-elle noté, est une richesse commune aux deux pays. Forte de sa double culture, de sa réussite professionnelle et de son attachement profond à ses origines et à la Mère Patrie, elle joue un rôle de pont, en favorisant les partenariats économiques, académiques, technologiques et culturels entre les deux pays, a-t-elle soutenu.



Dans ce contexte, elle a indiqué que les talents marocains établis en France sont plus que jamais prêts à contribuer à l’essor du Royaume, tout en consolidant des synergies porteuses de grands desseins entre le Maroc et la France.

