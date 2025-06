Ziad Bourji séduit par l'essor de la chanson marocaine

23/06/2025

L’artiste libanais Ziad Bourji a fait part, samedi à Rabat, de son admiration pour l'essor de la chanson marocaine et son évolution au cours de la dernière décennie.



Lors d’une conférence de presse tenue en amont de son concert prévu le soir sur la scène du Théâtre National Mohammed V, dans le cadre de la 20ᵉ édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde, Ziad Bourji a mis en lumière les valeurs authentiques portées par la chanson marocaine, ainsi que la richesse de ses rythmes empreints de multiples variétés musicales.



L’artiste libanais a également salué les efforts constants déployés par les artistes marocains pour choisir des paroles soignées et offrir des œuvres artistiques authentiques et riches en émotions qui érigent la chanson marocaine en un véritable pont culturel entre les peuples.

A cet égard, Ziad Bourji a cité en exemple plusieurs jeunes talents de la chanson marocaine contemporaine, notamment Saad Lamjarred et Hatim Ammor.



Selon lui, la richesse et la diversité musicales marocaines sont ressenties par le public marocain et arabe, étant donné que la position géographique du Royaume en fait un carrefour de brassage culturel unique et agréable, conférant à sa musique une touche particulière tout en préservant sa singularité.



Concernant sa participation au festival Mawazine, l’artiste libanais a exprimé sa joie et sa fierté de prendre part, pour la première fois, à cet événement artistique grandiose qui réunit les plus grandes stars arabes et internationales, soulignant que cette manifestation offre aux artistes, producteurs et jeunes talents de l’industrie musicale des opportunités de collaboration et de développement professionnel.



Le chanteur et auteur-compositeur libanais s'est dit honoré de participer à un festival d'une telle envergure, affirmant que le Maroc est reconnu pour la qualité exceptionnelle de l’organisation de ses grands festivals.