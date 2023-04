Zelensky accuse la Russie de «réprimer» les musulmans de Crimée

10/04/2023

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi la Russie de mener une « répression » de la communauté tatare de Crimée, s'engageant à reprendre la péninsule annexée, à l'occasion d'une rupture du jeûne de ramadan à Kiev.



« La tentative de la Russie d'asservir l'Ukraine […] a commencé par l'occupation de la Crimée, avec les répressions contre la liberté de la Crimée, des Ukrainiens et des Tatars de Crimée », a-t-il déclaré devant les dirigeants musulmans ukrainiens et les ambassadeurs des pays musulmans.



La communauté tatare, qui représente 12 à 15 % des 2 millions d'habitants de la Crimée, a largement boycotté le référendum de rattachement organisé par Moscou en 2014 pour son annexion. Dans les années qui ont suivi, les autorités russes ont interdit et classé « extrémiste » le Mejlis, l'assemblée traditionnelle de la minorité musulmane de Crimée, et emprisonné des membres de la communauté tatare.



Nouvelle tradition annoncée

« Il n'y a pas d'autre solution pour l'Ukraine, ou pour le monde, que la désoccupation de la Crimée. Nous retournerons en Crimée, a martelé M. Zelensky, avant de remettre des décorations à plusieurs militaires ukrainiens de confession musulmane. Zelensky, qui s'exprimait dans une mosquée située près de Kiev, a annoncé que l'Ukraine inaugurait une nouvelle tradition en accueillant un iftar officiel, le repas de rupture du jeûne quotidien pendant le mois du ramadan.