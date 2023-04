Zaroury retrouve la Premier League

10/04/2023

Le club de Burnley, où évolue l'international marocain Anass Zaroury, a assuré vendredi sa montée en Premier League la saison prochaine grâce à une victoire à Middlesbrough (2-1).



Sous les ordres de l'ancien défenseur de Manchester City, Vincent Kompany, les Clarets sont leaders de la Championship (D2) et ne peuvent plus être rejoints avec 19 points d'avance sur l'actuel troisième, Luton, et seulement six matches encore à jouer. Le club, qui est sur une impressionnante série d'invincibilité de 19 matches, a pu compter sur Zaroury pour obtenir ces résultats, l'ailier ayant été titularisé à 23 reprises pour 29 apparitions en championnat cette année.



Le joueur de 23 ans, qui a disputé le Mondial du Qatar avec les Lions de l'Atlas, a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives au cours de ses matchs en Championship cette année. Son club retrouve l'élite du football anglais un an seulement après l'avoir quitté.