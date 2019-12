Zaki quitte le DHJ et rejoint la Direction technique nationale

24/12/2019 Libé

Le Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) a décidé, lundi, de se séparer à l'amiable de son entraîneur Badou Zaki, qui a exprimé le vœu de quitter le club doukkali pour de nouveaux horizons. Cette décision intervient suite à "la volonté de la direction technique nationale de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), de bénéficier des services du coach Badou Zaki", indique un communiqué du DHJ. "Le Difaâ et toutes ses composantes expriment leurs remerciementsles plussincères à Badou Zaki et leur gratitude pour les services louables" rendus à l'équipe,souligne le club, qui lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Badou Zaki a pris en main le DHJ le 10 février 2019, en remplacement de l'entraîneur français Hubert Velud. Il a conduit l'équipe à la demi-finale de la Coupe du Trône et affichait des ambitions de podium pour l'actuelle saison. A l'issue de la 9ème journée de la Botola1, le Difaâ d'El Jadida compte 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites, occupant la 6ème place avec 15 points. C’est la première fois que Badou Zaki rejoint le staff de la Direction technique nationale après avoir connu ses jours de gloire avec l’équipe nationale qui avait atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2004 en Tunisie.

​Saison terminée pour Achraf Dari