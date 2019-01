Zakaria Tijarti sacré champion du monde WMTA

28/01/2019 Libé

Le pugiliste marocain Zakaria Tijarti a été sacré champion du monde WMTA des moins de 66 kg, samedi, à Marrakech après sa victoire aux points contre l’Espagnol d’origine vénézuélienne Mikel Sortino.

Zakaria Tijarti vainqueur de la quatrième édition du GP Mohammed VI de kick-boxing, s’est illustré lors de ce combat annonçant la naissance d’une future star de la discipline du muay thai.

Zakaria Tijarti a dominé le combat, de bout en bout ne laissant aucune chance à son adversaire du jour. Lors de ce combat de 5 rounds, le pugiliste marocain a failli gagner par KO contre Mikel Sortino, le champion continental (Europe-Amérique), qui n’est pas parvenu à suivre le rythme imposé par Zakaria Tijarti.

Dans une déclaration à la presse à la fin du combat, Zakaria Tijarti a tenu à remercier le public marocain, venu de toutes les régions du Maroc et d’Europe, qui l’a soutenu durant ce combat décisif, relevant qu’il a été au rendez-vous et a dignement honoré le drapeau national.

Pour rappel, le champion marocain a remporté plusieurs titres, y compris le titre européen d’Enfusion, le titre des Pays-Bas pour l’année 2015, ainsi que 23 combats professionnels, dont sept par KO, contre trois défaites.

Organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, Muay-thaï, savate et sports assimilés, cette soirée de gala a connu également l’organisation de quatre autres combats dans la même discipline entre des champions marocains.

Voici, par ailleurs, les résultats des quatre combats de lever de rideau :

Catégorie de moins de 60 kg : Salah Eddine Baryan (Club El Majed Marrakech) bat Outhman Rhouni (Club Dragon Sailane)

Catégorie de moins de 67 kg : Mohamed Ibrahim Sailane (Dragon Marrakech) bat Oussama Boussaid (Technique Marrakech)

Catégorie de moins de 51 kg : Oualid Snoussi (Sitan Gym Rabat) bat Zakaria Saber (Technique Marrakech)

Catégorie de moins 67 kg : Hamza El Haimer (Arena Casablanca) bat Othlan Benmassoud (Teambara Témara).