Zakaria Aboukhlal dans l’équipe-type de la 7ème journée de Ligue 1

15/09/2022

L’international marocain de Toulouse, Zakaria Aboukhlal figure dans l’équipe-type de la 7ème journée de Ligue 1, après sa performance remarquable contre Brest avec le but de la victoire de son équipe. Il s’agit de la 2ème fois que l’international marocain fait partie de l’équipe-type, après s’être illustré lors de la 2ème journée. L’ancien de l’AZ Alkmaar côtoie dans cette équipe la star du PSG, Neymar et le chilien Alexis Sanchez de l’Olympique de Marseille. Zakaria Aboukhlal se trouve également dans la liste des Lions de l’Atlas dévoilée lundi par le sélectionneur national, Walid Regragui pour les deux rencontres amicales prévues face au Chili et au Paraguay, les 23 et 27 septembre en Espagne.