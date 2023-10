Zakaria Aboub aux commandes de l’OCS

19/10/2023

L’ Olympique Club de Safi (OCS), Section football, vient de s'engager avec l’entraîneur Zakaria Aboub pour les deux prochaines saisons, a annoncé, mercredi, le Club Safiot de la première division de la Botola Pro. Avec ce choix, Zakaria Aboub succède ainsi au technicien tunisien Mounir Chebil, avec lequel, le club de la Cité de l'Océan s’est séparé à l’amiable. Zakaria Aboub sera assisté par le cadre technique national Adel Serraj, tient à préciser la même source. Né en 1980 à Casablanca, Zakaria Aboub a débuté sa carrière professionnelle de footballeur avec le Raja de Casablanca (RCA), club au sein duquel il a évolué de 1999 à 2002. En tant que joueur, il avait aussi joué pour le compte des clubs d’Al Dhafra (Emirats arabes unis), l'Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR), le Wydad de Casablanca (WAC), le Sharjah SC (EAU), le FC Istres et le Difaâ Hassani Jadidi, rappelle-t-on. En tant que cadre technique, il a été nommé par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) en tant qu'entraîneur de l’équipe nationale U20. A rappeler que l’OCS occupe actuellement la 9è place de la Botola Pro D1 avec 07 points (01 victoire, 04 nuls et 01 défaite).