Zaïre-Emery, une saison sans éclat

21/04/2025

Le jeune milieu du PSG Warren Zaïre-Emery faisait partie des titulaires les plus utilisés la saison dernière et au début de cet exercice, avant de connaître un déclassement en raison de la concurrence au poste et d'une baisse de ses performances.



Mardi à Nantes pour le match décalé de la 29e journée de Ligue 1, il pourrait enchaîner une deuxième titularisation après celle de samedi face au Havre (2-1) et la cinquième en championnat.



Depuis plusieurs mois, le "titi parisien" de 19 ans continue de jouer régulièrement mais se cantonne à disputer des rencontres de second plan et n'est pas aligné lors des grosses affiches du PSG, toujours en lice pour faire le triplé championnat, Coupe de France et Ligue des champions.



Chez les Canaris - qui détiennent le dernier record d'invincibilité en championnat en 1995 (ils avaient chuté lors de la 33e journée) -, Paris, déjà champion, a comme seule mission de rester invaincu pour devenir le premier club français à ne pas être battu sur une saison entière.



Pour le reste, Luis Enrique va poursuivre son turn-over pour préparer au mieux la demi-finale européenne contre Arsenal comme il l'a fait samedi en alignant 9 joueurs sur 11 qui n'étaient pas titulaires mardi dernier à Aston Villa lors de la qualification en demi-finale de Ligue des champions (3-1, 2-3).

Déclassé, "WZE" n'a pas joué à Birmingham et était rentré en jeu quelques minutes au match aller.



En Ligue des champions en 2025, il a toujours commencé sur le banc hormis à Stuttgart, alors qu'il était aligné quasiment systématiquement lors de la phase aller européenne.

Depuis, l'Espagnol Fabian Ruiz l'a doublé à son poste et l'international français a reculé dans la hiérarchie, devenant le 4e milieu de terrain, derrière le trio Ruiz/Vitinha/Neves qui semble actuellement intouchable.



En comparaison, le milieu français, plus physique que les autres, est en deçà techniquement dans son utilisation et sa protection du ballon mais aussi dans sa vision du jeu pour casser les lignes. Autre point d'amélioration: sa projection et son travail devant le but (trois buts, une passe décisive cette saison toutes compétitions confondues).



Victime d'une entorse à la cheville à Stuttgart en janvier qui l'a écarté des terrains un mois, il peine à revenir à son meilleur niveau, comme cela avait déjà été le cas l'année dernière. Une blessure à la cheville lors de sa première sélection en Bleus lui avait également coupé l'élan au plein coeur de la saison 2023/2024.



"Nous savons tous que pour que les joueurs atteignent leur plus haut niveau, ou qu'ils le retrouvent, ils doivent jouer et participer aux compétitions. Quand c'est possible, nous essayons de donner du temps de jeu aux joueurs pour que cela se produise", a expliqué samedi Luis Enrique à propos du milieu, qui doit retrouver du rythme.



"Mais s'il y a un moment de la saison où tu ne peux pas jouer parce que quelqu'un d'autre dans l'équipe est devant toi (ndlr: dans la hiérarchie), la clé est de s'entraîner comme s'entraînent mes joueurs. La clé est d'être prêt et, en ce sens, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce profil de joueurs merveilleux qui s'entraînent toujours bien, qui sont toujours prêts et qui sont très compétitifs", a souligné le coach, qui lui a confié le brassard de capitaine quelques minutes samedi au Parc des princes.



Face aux Normands, l'habituel milieu a joué latéral gauche et a été en difficulté, avant de retrouver l'entre-jeu: "Warren s'est clairement sacrifié", a d'ailleurs commenté Luis Enrique. En aidant l'équipe à des postes différents, celui qui a un grand sens du collectif prend du temps pour retrouver sa place à Paris, où la hiérarchie n'est jamais figée.